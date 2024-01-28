Коварная лыжня: команда Юрловой-Перхт выиграла биатлонную «Гонку звёзд», а Журова обогнала дочку Жукова

Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Кондаранцев выиграли биатлонную «Гонку звёзд», которая прошла в «Лужниках». При передаче эстафеты дуэт был только третьим: чемпионка мира закрыла все мишени, но уступила Дмитрию Малышко и Андрею Маковееву. Однако руководитель Департамента спорта Москвы ходом выглядел намного сильнее Светланы Журовой и дочки солиста группы «Руки Вверх!» Ники Жуковой и, несмотря на два промаха, финишировал первым. Серебро досталось команде олимпийской чемпионки в конькобежном спорте, а бронза — юной актрисе и певице.

В «Лужниках» вслед за лыжной «Гонкой звёзд» прошли аналогичные биатлонные соревнования. Болельщиков ждала эстафета, в которой каждый из участников должен был преодолеть два круга и отработать на двух огневых рубежах, а состояли дуэты из завершивших карьеру профессионалов в этом виде спорта и тех, кто раньше никогда не выходил на лыжню с винтовкой. Впрочем, не пришлось этого делать и во время шоу-забега. Организаторы для большей безопасности решили разместить оружие на стрельбище.

На трассе в воскресенье появились космонавт Олег Новицкий, легкоатлет Юрий Борзаковский, актриса Елена Захарова, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев и многие другие. Всего в «Гонке звёзд» приняли участие 12 пар.

В первом полуфинале лидерство после лёжки захватил трёхкратный чемпион мира Иван Черезов, опережавший Екатерину Юрлову-Перхт на 8,6 секунды. Ко второй стрельбе биатлонистка догнала соперника и, закрыв все мишени, лидером ушла на передачу эстафеты. Юрлова-Перхт отправила на дистанцию руководителя Департамента спорта Москвы Алексея Кондаранцева, а Черезов с отставанием всего в 0,4 секунды передал эстафету ведущей Эмме Гаджиевой. Однако функционер быстро оторвался от бывшей фигуристки.

На стойке Кондаранцев допустил три промаха. Тем не менее он уверенно занял первое место с преимуществом в три минуты над ближайшими преследователями. А за вторую строчку развернулась нешуточная борьба между актёром Никитой Манецем и генеральным продюсером «Матч ТВ» Дмитрием Рыжковым.

Представитель федерального канала шёл впереди, однако за несколько метров до финиша запутался в лыжах и упал. То же самое произошло и с юношей, однако он применил хитрый тактический ход. Вместо того чтобы пытаться встать, артист пересёк ленточку ползком и принёс серебро своей команде, в которую также входила Наталья Сорокина. Впрочем, Рыжков с белоруской Ольгой Назаровой также прошёл в следующий раунд.

«Борьба профессионалов. (Смеётся.) Надо было ползти тоже. Волнение накатывает ближе к финишу. Ещё и Дмитрий Губерниев начал говорить в не самый подходящий момент. Мы прошли в финал? Только не это», — шутил на финише генеральный продюсер «Матч ТВ».

Во втором отборочном забеге лидерство среди ветеранов биатлона захватил Дмитрий Малышко: он 15,3 секунды выигрывал у Андрея Маковеева при передаче эстафеты Светлане Журовой. Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте показала, что и на лыжах умеет бегать не хуже. А во время стрельбы проблемы у неё возникли только на стойке, на которой Журова допустила четыре промаха. Однако её преследовательница Ника Жукова, дочь солиста группы «Руки Вверх!», промазала на один раз больше, поэтому депутат Госдумы финишировала в гордом одиночестве. Последнее место в финале досталось Юлии Макаровой и хирургу-онкологу Игорю Хатькову.

Очень расстроилась после старта Ольга Зайцева, которая вместе с Юрием Борзаковским заняла только пятое место в полуфинале.

«Мне немного неловко перед партнёром. Он хорошо бежал, говорит, что ещё бы пробежал. Усталость чувствуется после вчерашнего дня, со стрельбой неплохо справилась, но на последнем рубеже два промаха — это многовато. Сейчас тяжело, но у нас и полуфинал был бешеный: Петухов, Малышко, Маковеев. Они понеслись, а мы сзади. Они думали, что партнёры не справятся, старались сделать задел, а партнёры оказались супер, и вот результат. Задача была хорошо отстрелять, с лёжкой справилась, а на стойке подвела Юру», — сказала Зайцева.

В решающем забеге упорнейшая борьба развернулась между двумя победителями полуфиналов, а также дуэтом Маковеева с Жуковой. Дмитрий Малышко первым закончил свой этап и отправил на лыжню олимпийскую чемпионку. Маковеев с промахом на стойке передал эстафету вторым, а Юрлова-Перхт с нулём на огневых рубежах осталась третьей с отставанием 19,8 секунды от лидера.

Однако Кондаранцев в воскресенье отлично выглядел на лыжне, поэтому уже к лёжке догнал Журову и Жукову, а затем легко от них убежал. Даже два промаха на стойке не помешали ему одержать победу. К тому же девушки с последней стрельбой не справились, не закрыв по три мишени. А на лыжне заметно сильнее выглядела олимпийская чемпионка, которая принесла серебро своей команде.

«В этом году полностью поменяла технику. Неделю назад поняла, что мне нужно учиться бежать по-конькобежному. Я попробовала: сначала 100 м проехала, потом 200, 500, километр — и дальше всё пошло. Поэтому сегодня есть результат — второе место, чему я очень рада», — сказала Журова.

Впрочем, Ника Жукова не сильно расстроилась из-за третьего места. Как призналась участница гонки, у неё возникли проблемы с дыханием на первом же круге.

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«Единственное, о чём я мечтала, — упасть, подышать пару минут, встать и спокойно поехать дальше. Но так не получилось, потому что у нас гонка. После полуфинала сидела здесь, задыхалась. Думаю: «Мам, говори, что я отказываюсь». Но подумала, что это ужасно, некрасиво, потому что ты бежишь в паре, подводишь партнёра. Встала, постаралась, пришла третьей — хороший результат», — сказала Жукова.

При этом Маковеев высоко оценил волевые качества партнёрши, которая не растерялась в сложной ситуации и выступила достойно.

«С Никой мы отработали передачу эстафеты, как она должна начинать движение. Обсудили, как она будет стрелять. Лёжа она стреляет идеально, стоя — сложная стрельба, подумали, что нужно стрелять быстро. Я горжусь Никой. Сделал, чтобы ей было попроще... Перед финальным забегом потеряли лыжи, палки», — признался биатлонист.

Также 41-летний спортсмен в шутку согласился заявиться на сингл-микст Кубка России.

«Вполне могу, форму поддерживаю, стараюсь готовиться. «Гонка звёзд» — интересные соревнования, третий год уже участвую. Здорово, когда можно приобщиться к массовому спорту и пообщаться с интересными людьми», — добавил Маковеев.