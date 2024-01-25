RT в Telegram
Подпишись

IBU пожизненно отстранит Бессеберга от права занимать должности в организации

Короткая ссылка
Международный союз биатлонистов (IBU) пожизненно отстранит бывшего президента организации Андерса Бессеберга от права занимать должности в организации.
IBU пожизненно отстранит Бессеберга от права занимать должности в организации
  • Gettyimages.ru

Об этом VG сообщил глава независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне (BIU) Грег Маккенна.

Отмечается, что Бессеберга хотят оштрафовать на 1,1 млн норвежских крон.

77-летнему норвежцу было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год. Суд над ним начался 9 января. 

Ранее Бессеберг признался, что пользовался услугами проституток.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить