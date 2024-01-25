IBU пожизненно отстранит Бессеберга от права занимать должности в организации

Международный союз биатлонистов (IBU) пожизненно отстранит бывшего президента организации Андерса Бессеберга от права занимать должности в организации.

Об этом VG сообщил глава независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне (BIU) Грег Маккенна.

Отмечается, что Бессеберга хотят оштрафовать на 1,1 млн норвежских крон.

77-летнему норвежцу было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год. Суд над ним начался 9 января.

Ранее Бессеберг признался, что пользовался услугами проституток.