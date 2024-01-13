Экс-глава IBU Бессеберг признался, что пользовался услугами проституток

Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что пользовался услугами проституток.

«Надеюсь, что моя семья не узнает об этом, но я пользовался услугами проституток. Возможно, что эти услуги организовывались российскими руководителями биатлона. Потому что я никогда, так сказать, не выходил на улицу», – приводит слова Бессеберга VG.

Экс-глава IBU рассказал, как однажды в дверь его гостиничного номера постучала женщина.

«Стояла молодая девушка, которая, как я думал, пришла из оргкомитета и даст мне информацию о следующем дне. У меня был секс с ней, но я не платил за это. Поэтому не могу утверждать, что она была проституткой. Не могу сказать, что её прислал Кущенко, но, возможно, это сделал кто-то из оргкомитета», — сказал он.

77-летнему норвежцу было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год. Суд над ним начался 9 января.

Ранее сообщалось, что Бессеберг не признал себя виновным по обвинению в коррупции.