RT в Telegram
Подпишись

Экс-глава IBU Бессеберг признался, что пользовался услугами проституток

Короткая ссылка
Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что пользовался услугами проституток.
Экс-глава IBU Бессеберг признался, что пользовался услугами проституток
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Надеюсь, что моя семья не узнает об этом, но я пользовался услугами проституток. Возможно, что эти услуги организовывались российскими руководителями биатлона. Потому что я никогда, так сказать, не выходил на улицу», – приводит слова Бессеберга VG.

Экс-глава IBU рассказал, как однажды в дверь его гостиничного номера постучала женщина.

«Стояла молодая девушка, которая, как я думал, пришла из оргкомитета и даст мне информацию о следующем дне. У меня был секс с ней, но я не платил за это. Поэтому не могу утверждать, что она была проституткой. Не могу сказать, что её прислал Кущенко, но, возможно, это сделал кто-то из оргкомитета», — сказал он.

77-летнему норвежцу было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год. Суд над ним начался 9 января. 

Ранее сообщалось, что Бессеберг не признал себя виновным по обвинению в коррупции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить