Экс-глава IBU Бессеберг признался, что пользовался услугами проституток
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«Надеюсь, что моя семья не узнает об этом, но я пользовался услугами проституток. Возможно, что эти услуги организовывались российскими руководителями биатлона. Потому что я никогда, так сказать, не выходил на улицу», – приводит слова Бессеберга VG.
Экс-глава IBU рассказал, как однажды в дверь его гостиничного номера постучала женщина.
«Стояла молодая девушка, которая, как я думал, пришла из оргкомитета и даст мне информацию о следующем дне. У меня был секс с ней, но я не платил за это. Поэтому не могу утверждать, что она была проституткой. Не могу сказать, что её прислал Кущенко, но, возможно, это сделал кто-то из оргкомитета», — сказал он.
77-летнему норвежцу было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год. Суд над ним начался 9 января.
Ранее сообщалось, что Бессеберг не признал себя виновным по обвинению в коррупции.