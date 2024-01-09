NRK: экс-глава IBU Бессеберг не признал себя виновным по обвинению в коррупции
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Как сообщает NRK из зала суда, чиновник обвиняется в получении взяток в виде часов. Одни из них оцениваются в $18 тыс., а другие он мог получить от бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова.
Отмечается, что коррупционный характер имели охотничьи поездки функционера в Россию ($48 тыс.). Одна из поездок якобы связана с проведением этапа Кубка мира в Ханты-Мансийске в 2018 году. В список также попали услуги проституток, заказанных для функционера российскими государственными чиновниками, и аренда автомобиля компанией Infront на сумму $82 тыс.
Бессебергу было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год. Суд над Бессебергом начался 9 января.
Ранее полиция прослушивала звонки Бессеберга, обсуждавшего тему российского допинга.