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NRK: экс-глава IBU Бессеберг не признал себя виновным по обвинению в коррупции

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Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил в суде норвежского города Хокксунн, что не признает свою вину по обвинению в коррупции.
NRK: экс-глава IBU Бессеберг не признал себя виновным по обвинению в коррупции
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Как сообщает NRK из зала суда, чиновник обвиняется в получении взяток в виде часов. Одни из них оцениваются в $18 тыс., а другие он мог получить от бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова.

Отмечается, что коррупционный характер имели охотничьи поездки функционера в Россию ($48 тыс.). Одна из поездок якобы связана с проведением этапа Кубка мира в Ханты-Мансийске в 2018 году. В список также попали услуги проституток, заказанных для функционера российскими государственными чиновниками, и аренда автомобиля компанией Infront на сумму $82 тыс.

Бессебергу было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год. Суд над Бессебергом начался 9 января. 

Ранее полиция прослушивала звонки Бессеберга, обсуждавшего тему российского допинга.

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