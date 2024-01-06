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VG: экс-глава IBU Бессеберг обсуждал помощь россиянам в допинг-вопросах

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Полиция прослушивала звонки бывшего президента Андерса Бессеберга, обсуждавшего тему российского допинга.
VG: экс-глава IBU Бессеберг обсуждал помощь россиянам в допинг-вопросах
  • Gettyimages.ru

«Он и его собеседник были недовольны действиями WADA по разоблачению российского допинга в биатлоне. Они практически пытались помочь русским защищаться», — приводит VG слова руководителя независимой комиссии Джонатана Тэйлора.

Бессебергу было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год. Суд над Бессебергом начнётся 9 января.

Ранее Тихонов назвал экс-главу IBU Бессеберга пьяницей и развратником.

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