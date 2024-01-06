VG: экс-глава IBU Бессеберг обсуждал помощь россиянам в допинг-вопросах
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«Он и его собеседник были недовольны действиями WADA по разоблачению российского допинга в биатлоне. Они практически пытались помочь русским защищаться», — приводит VG слова руководителя независимой комиссии Джонатана Тэйлора.
Бессебергу было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год. Суд над Бессебергом начнётся 9 января.
Ранее Тихонов назвал экс-главу IBU Бессеберга пьяницей и развратником.