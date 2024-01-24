Главный тренер Белоруссии по биатлону заявил, что команда примет участие в Спартакиаде

Главный тренер сборной Белоруссии по биатлону Юрий Альберс заявил, что команда примет участие в зимней Спартакиаде в Челябинской области.

«Планируем отправление туда 30 января, проведём на месте учебно-тренировочный сбор. Первая гонка — 10 февраля. Сейчас усиленно готовимся: документы оформляем, покупаем билеты», — приводит слова Альберса sport5.by.

В составе команды на соревнования поедут десять человек (пять мужчин и пять женщин). Список атлетов пока неизвестен.

Спартакиада сильнейших пройдёт в феврале 2024 года. Её примут сразу пять регионов страны. Спортсмены разыграют 108 комплектов медалей в зимних олимпийских видах спорта.

Ранее Губерниев призвал допустить белорусских биатлонистов до Спартакиады.