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Главный тренер Белоруссии по биатлону заявил, что команда примет участие в Спартакиаде

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Главный тренер сборной Белоруссии по биатлону Юрий Альберс заявил, что команда примет участие в зимней Спартакиаде в Челябинской области.
Главный тренер Белоруссии по биатлону заявил, что команда примет участие в Спартакиаде
  • Gettyimages.ru

«Планируем отправление туда 30 января, проведём на месте учебно-тренировочный сбор. Первая гонка — 10 февраля. Сейчас усиленно готовимся: документы оформляем, покупаем билеты», — приводит слова Альберса sport5.by.

В составе команды на соревнования поедут десять человек (пять мужчин и пять женщин). Список атлетов пока неизвестен.

Спартакиада сильнейших пройдёт в феврале 2024 года. Её примут сразу пять регионов страны. Спортсмены разыграют 108 комплектов медалей в зимних олимпийских видах спорта.

Ранее Губерниев призвал допустить белорусских биатлонистов до Спартакиады.

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