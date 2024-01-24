Главный тренер Белоруссии по биатлону заявил, что команда примет участие в Спартакиаде
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«Планируем отправление туда 30 января, проведём на месте учебно-тренировочный сбор. Первая гонка — 10 февраля. Сейчас усиленно готовимся: документы оформляем, покупаем билеты», — приводит слова Альберса sport5.by.
В составе команды на соревнования поедут десять человек (пять мужчин и пять женщин). Список атлетов пока неизвестен.
Спартакиада сильнейших пройдёт в феврале 2024 года. Её примут сразу пять регионов страны. Спортсмены разыграют 108 комплектов медалей в зимних олимпийских видах спорта.
Ранее Губерниев призвал допустить белорусских биатлонистов до Спартакиады.