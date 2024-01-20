Сборная Норвегии во главе с братьями Бё выиграла смешанную эстафету на этапе КМ в Антхольце

Сборная Норвегии одержала победу в смешанной эстафете на шестом этапе Кубка мира сезона-2023/24 в Антхольце (Италия).

В составе команды выступали Юни Арнеклейв и Каролин Кноттен, Тарьей Бё и Йоханнес Бё. Их результат — 1:04:36,3.

Вторыми финишировали итальянские биатлонисты Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Дидье Биона и Томмазо Джакомель с отставанием 22,3. Третьи — Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома из Швеции (+1:07,8).

Ранее сообщалось, что Наталия Шевченко поделилась эмоциями после победы в спринте.