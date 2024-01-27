Зайцева: лыжный и биатлонный спорт без россиян падает вниз
- Gettyimages.ru
- © simonkr
«Без наших спортсменов это просто грусть и печаль. Лыжный и биатлонный спорт, я думаю, падает вниз без российских спортсменов», — приводит слова Зайцевой РИА Новости.
В сентябре 2023-го Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение России и Белоруссии.
25 октября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на сезон-2023/24.
Ранее сообщалось, что Зайцева считает, что российским спортсменам не стоит ехать на Олимпиаду без флага и гимна.