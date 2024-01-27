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Зайцева: лыжный и биатлонный спорт без россиян падает вниз

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Экс-биатлонистка Ольга Зайцева заявила, что лыжный и биатлонный спорт падает вниз без участия россиян в международных соревнованиях.
Зайцева: лыжный и биатлонный спорт без россиян падает вниз
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

«Без наших спортсменов это просто грусть и печаль. Лыжный и биатлонный спорт, я думаю, падает вниз без российских спортсменов», — приводит слова Зайцевой РИА Новости.

В сентябре 2023-го Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение России и Белоруссии.

25 октября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на сезон-2023/24.

Ранее сообщалось, что Зайцева считает, что российским спортсменам не стоит ехать на Олимпиаду без флага и гимна.

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