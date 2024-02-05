Нападки на Загитову и Медведеву, уборка за пандами и крик души Ангелопола: что обсуждают в мире фигурного катания

Отар Кушанашвили обрушился с критикой на Алину Загитову и Евгению Медведеву за их журналистскую работу на телевидении и в YouTube-шоу, а Александр Галлямов заступился за фигуристок. Тем временем сами девушки попробовали себя в необычном качестве и поучаствовали в уборке вольеров для панд в одном из китайских заповедников. Татьяна Тарасова и Яна Рудковская устроили пикировку из-за Этери Тутберидзе, а Александр Жулин заявил, что не хотел бы получить золото Олимпиады таким путём, как сборная США в командном турнире Игр-2022. Александра Трусова заявила о готовности выступить на «Русском вызове» в марте, если её пригласят, а Валерий Ангелопол попросил подписчиков в соцсетях не лезть с непрошеными советами. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Уборка за пандами

В России сезон ледовых шоу завершился, так что некоторые фигуристы отправились в турне по Китаю. Отечественных спортсменов там встретили толпы фанатов, на интересе к представлениям никак не сказалось решение ISU о перераспределении медалей командного турнира Игр-2022. Виктория Синицина и Никита Кацалапов в составе группы побывали на олимпийском катке Пекина всего за несколько дней до объявления этого вердикта и успели насладиться ещё ничем не омрачёнными воспоминаниями о победе.

Обычно график шоу у фигуристов достаточно плотный, но на этот раз в промежутках между выступлениями они успели посетить и главные достопримечательности Поднебесной. Так, Елизавета Туктамышева побывала на Великой Китайской стене, которая оставила у неё неоднозначные впечатления.

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«Сначала я была в полном восторге. Такая история! Но боже, сколько же людей, какие там очереди!.. В одной мы простояли полтора часа. Прошли все стадии принятия... Возможно, когда-нибудь я ещё сюда вернусь, но точно не в ближайшие годы», — поделилась спортсменка в своём Telegram-канале.

А спустя несколько дней российские гости большой компанией посетили заповедник панд в Чэнду. Причём они не просто понаблюдали за символом Китая, но и приняли участие в процессе ухода за животными. Елизавета вместе с Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой и Владимиром Морозовым облачились в специальные рабочие костюмы и отправились чистить вольеры и готовить корм: чтобы мишкам было удобнее грызть бамбук, его расщепляют на несколько частей.

«Я встала в 6:30 утра, чтобы посмотреть на панд и убрать за ними фекалии. Потому что за всё нужно в этой жизни платить. Но я не расстраиваюсь, ведь говорят, что они не пахнут», — рассказала Загитова в соцсети.

Когда пришло время просто прогуляться по парку, Туктамышева столкнулась с проблемой: из-за небольшого роста ей не видно было панд за высокими бортами вольеров. Тогда Кацалапов усадил экс-чемпионку мира на плечи, как ребёнка, и дал ей возможность насладиться видом жующих бамбук медведей.

Нападки Кушанашвили и ответ Галлямова

А пока девушки перемежали выступления в Китае с отдыхом, Отар Кушанашвили обрушился с резкой критикой на Загитову и Медведеву за их работу в качестве ведущих на телевидении и в YouTube-шоу соответственно. По мнению журналиста, бывшие фигуристки не прилагают усилий для саморазвития и не готовятся к интервью, а Алина и вовсе попала на Первый канал «по блату». Не произвело впечатления на звезду экрана и выступление олимпийской чемпионки в качестве певицы.

«Если Загитова считает, что «безызбежно» — это нормально, а ещё «написано на глазах»... «Что у тебя на глазах написано?» Загитова выходит на сцену с Zivert и пытается петь — ужас. А как Медведева берёт интервью? Сидит перед ней... Милохин, и она еле-еле по бумажке читает... Люди не читают, не развиваются. Какой харизматичности вы ждёте? Они не владеют профессией, вообще никто», — заявил Кушанашвили в интервью Sport24.

За девушек вступился Александр Галлямов. Он отметил, что был бы рад лично познакомиться с Кушанашвили и выслушать его советы, «какими бы они ни были», и посвятил телеведущему «дружескую эпиграмму»:

«Великий некогда Отар

Кусает нынче, как комар.

С учёным видом знатока

Решил коснуться он ФК.

Но есть беда: «Кричат ему,

Отарик, просим!

Скорее всего, те, кому

Слегка за девяносто восемь».

Фигуристка Алина Загитова и певица Zivert

РИА Новости

© Александр Вильф

Пикировка Тарасовой и Рудковской

Очередную пикировку в прессе устроили Татьяна Тарасова и Яна Рудковская. Продюсер часто становится объектом критики со стороны прославленного тренера и несмотря на то, что всегда подчёркивает своё уважение к специалисту, за ответным словом в карман не лезет. На этот раз супруга Евгения Плющенко высказалась по делу Камилы Валиевой. Рудковская эмоционально обратилась к Этери Тутберидзе, призвав её взять на себя вину за случившееся с фигуристкой. Она также обвинила тренера в высокомерии, которым, по словам продюсера, «сочится каждая строчка» опубликованного в социальной сети поста.

«Серьёзно, Этери Георгиевна? А чья вы жертва? Очередной девочки, несчастного ребёнка, у которого сломана карьера и отобрана мечта? Её родителей, которые наверняка всё положили на алтарь служения спортивной карьере дочери? Или всей сборной, для которой эта золотая олимпийская командная медаль (которую отобрали — вычли баллы Камилы), возможно, первая и последняя в карьере? Почему мы вслед за вами должны задавать вопрос, защищал ли хоть кто-то Камилу в суде? Задавать кому-то, кроме вас? Вы должны были её защищать! И перед судом, и перед миром, и перед страной, и перед ней самой», — написала Рудковская в Telegram-канале.

Ранее с аналогичным посылом выступила и Тарасова, заявив, что, окажись в подобной ситуации, взяла бы вину на себя, но оградила бы ребёнка от того ужаса, с которым ему пришлось столкнуться. Но слова Рудковской тренеру, как ни странно, не понравились.

«А кто такая Яна Рудковская, чтобы обсуждать Этери Тутберидзе? Это просто жена Жени Плющенко. Меня вообще не надо про неё спрашивать!» — возмутилась Татьяна Анатольевна.

Продюсер парировала, что и хотела бы быть «только женой и домохозяйкой», но есть несколько факторов, которые мешают ей это делать.

«Я совладелец, соинвестор и основатель академии «Ангелы Плющенко», генеральный директор академии «Ангелы Плющенко», продюсер всех шоу Евгения Плющенко. Так что опция «сидеть дома и быть только женой и мамой» пока отсутствует и, думаю, не скоро ещё появится», — заявила Рудковская.

Реакция Москвиной и Жулина

Перераспределение медалей Олимпиады-2022 в командном турнире затронуло фигуристов нескольких тренерских штабов, но ярче всех по этому поводу высказались Тамара Москвина и Александр Жулин. Тренер Анастасии Мишиной и Александра Галлямова заявила, что и спортсменам, и наставникам приходится принять и «проглотить» решение ISU, но при этом ни у кого нет упаднических настроений.

«Почему у них должны опускаться руки?.. Будем тренироваться дальше с надеждой, что отыграем своё на следующих зимних Олимпийских играх — 2026 года. Уже известно, что они пройдут в феврале в Италии. Сейчас все мои ученики, тренерский штаб продолжают делать своё дело и стараются работать как можно лучше», — цитируют прославленного специалиста «Аргументы и факты».

Правда, уверенности в том, что возвращение россиян на мировую арену состоится именно в Милане, у Москвиной нет. «Наши фигуристы поедут на Олимпийские игры. Какого года — вопрос пока открыт», — добавила она.

Жулин же заявил, что не хотел бы получать золотые награды Олимпиады какими-то обходными путями, как это происходит с командой США.

«Мне понравилась реакция американского фигуриста Нэйтана Чена, который сказал: «Это решение, безусловно, является победой чистого спорта. Однако тот факт, что это вообще произошло, не является победой ни для кого». Если бы я был действующим спортсменом или тренером команды, которая таким образом, как сборная США, получила золотые медали, мне такая победа была бы не нужна. Всё это дурно пахнет», — сказал серебряный призёр Игр-1994.

РИА Новости

© Александр Вильф

Подготовка к турниру шоу-программ

В текущем сезоне у фигуристов осталось три крупных соревнования — Спартакиада, Кубок Первого канала и «Русский вызов». И если с подготовкой к первым двум всё понятно — спортсмены представят те же программы, что и раньше в сезоне, — то по поводу третьего и потенциальным участникам, и их тренерам придётся поломать голову. Для участия в турнире с солидным призовым фондом (в прошлом году победитель получил 5 млн рублей), нужно придумать оригинальный номер, который ещё ни разу не был представлен публике. Заявки подаются заранее, и итоговый состав определит специальное жюри.

Матвей Ветлугин, чьё шикарное пародийное представление в прошлом году осталось сильно недооценённым, на этот раз планирует изменить концепцию.

«На шоу-программах можно ожидать от меня чего-то более лирического, если меня туда пустят. Уже посмеялись, и не раз — надо поплакать. Если вызывать эмоции в таком формате, то они должны быть сильнейшими. Хочется, чтобы это было потрясение, чтобы это тронуло», — поделился воспитанник Алексея Мишина.

Матвей Ветлугин

РИА Новости

© Александр Вильф

Пётр Гуменник на турнире год назад не только катался на коньках, но и играл на фортепиано. Чем удивить судей и зрителей на этот раз, бронзовый призёр ЧР-2024 ещё не придумал.

«Была одна идея, но мы от неё отказались, поэтому могу рассказать. Мы хотели взять знаменитую композицию «4'33''» (музыкальная пьеса Джона Кейджа, содержанием которой служат звуки не музыкальных инструментов, а окружающей среды. — RT) и что-то концептуальное под неё исполнить. Но это было бы слишком», — отметил Пётр.

А вот Александра Трусова на этот раз не планирует участвовать в отборочном раунде. В прошлом году она подавала заявку на парный номер с Александром Энбертом, однако им отказали в выступлении, так как по регламенту в соревнованиях могли принять участие только те пары, которые катались вместе во время соревновательной карьеры.

«Наверное, подавать заявку не буду. Но если пригласят — поучаствую», — сказала Трусова в эфире Okko.

Ответ Ангелопола критикам

Валерий Ангелопол вовсю тренируется с Александрой Шинкаренко в «Ангелах Плющенко». Помимо Натальи Линичук, которая возглавила танцевальное направление в академии, с дуэтом работает один из её воспитанников, двукратный чемпион мира Максим Ставиский.

Ангелопол находит время и для других активностей, помимо работы на льду. Так, недавно он снялся в собственном клипе на песню Pharaoh «Соната Ей». Не всем поклонникам пришлось это по душе, но спортсмен эмоционально ответил критикам. Валерий заявил, что ему ещё многое нужно пройти, чтобы вернуться на прежний уровень, но после всех карьерных потрясений он не озлобился, а, наоборот, стал более открытым и пытается самовыражаться, пробовать новое. Также он весьма резко потребовал от подписчиков не навязывать своё мнение по поводу его экспериментов.

«Всю жизнь мне пишут, что я выезжаю за счёт дяди и ещё кого-то... Так вот, нет: всю жизнь я выезжал за счёт себя самого, сутки проводил на льду! И требовали с меня гораздо больше, чем с других... Я что хочу делать в свободное от работы и тренировок время, то и делаю. Не нравится? Я тебя не звал... Если ничего хорошего сказать не можешь, займись собой. У меня всё», — написал Ангелопол в своём Telegram-канале.