Подозреваемый — 61-летний инженер: заведено уголовное дело за нападение с ножницами на фигуриста Дикиджи

На Владислава Дикиджи было совершено нападение в вагоне петербургского метро. Серебряный призёр чемпионата России не пострадал и на следующий день пришёл на тренировку. В нападении подозревается 61-летний сервисный инженер частной компании, он задержан. Как сообщили в МВД, мужчина пригрозил спортсмену ножницами, поскольку тот не уступил место женщине. Спортсмен позднее заявил, что рядом с ним «не было ни пожилых, ни беременных женщин, ни женщин с детьми».

Неприятный инцидент произошёл в пятницу, 2 февраля, с юным фигуристом Владиславом Дикиджи, ярко проявившим себя в этом году на Гран-при России и чемпионате страны, на котором юноша занял второе место. Как рассказал спортсмен в социальных сетях, на него в метро Санкт-Петербурга, на перегоне между станциями «Чёрная речка» и «Пионерская», напал мужчина.

«Друзья, представляете, меня, это, ну... чуть не зарезали в метро... Я после скажу, что и как было, но нож у моего горла оказался достаточно близко. Думаю, среагировал бы я немного позже — и всё. На данный момент нахожусь с полицейскими, буду писать заявление», — написал 19-летний фигурист в своём Telegram-канале.

Первым подробности случившегося сообщил тренер Дикиджи — Олег Татауров.

«Человек лет 60 и не совсем в адеквате сидел напротив, потом дёрнул Влада за рюкзак, а когда тот встал, нож ему к горлу приставил. Влад оттолкнул его и выскочил из вагона. Сам ничего не понял. Если этот человек таким образом хотел показать, что Влад должен уступить кому-то место, так рядом вообще никто не стоял — ни с детьми, ни в пожилом возрасте. Мне Влад сказал, что сейчас поедет в полицию давать объяснения, а там уже, возможно, этого мужчину перехватят», — сказал специалист RT.

А после добавил, что у спортсмена нет никаких порезов и он планирует принять участие в утренней тренировке, хотя в местном отделении полиции юноша провёл достаточно много времени. Уже ближе к ночи он выложил в социальных сетях своё первое видео после инцидента.

«Папа забрал меня из отделения полиции. Очень устал, очень много времени провёл. День и вечер получились насыщенными. На данный момент не могу ничего сказать про данную ситуацию, но потом обязательно поделюсь. Я цел, здоров, всё хорошо. Спасибо всем за поддержку», — сказал Дикиджи.

Надо отдать должное фигуристу, на следующий день он действительно дошёл до катка. «У Влада была первая тренировка. Всё нормально. Его физическое и эмоциональное состояние хорошее», — отметил Татауров.

Уже на следующий день в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Приморского района был задержан второй участник инцидента. Им оказался 61-летний местный житель с улицы Щербакова, работающий в частной компании сервисным инженером.

Со слов мужчины, у него произошёл конфликт с юношей из-за того, что тот не уступил место женщине в вагоне метро. В итоге пожилой человек достал ножницы и пригрозил ими своему оппоненту. Как сообщили в МВД, колюще-режущие предметы у подозреваемого были изъяты, против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Максимальное наказание по ней составляет до семи лет лишения свободы.

«Да, он задержан. Следователи ведут расследование. Что будет дальше я, честно говоря, пока не знаю», — цитирует Татаурова «Спорт-Экспресс».

Позднее Дикиджи в своём Telegram-канале заявил, что рядом с ним «не было ни пожилых, ни беременных женщин, ни женщин с детьми».

«В общем и целом ехал я по своим делам в метро. Напротив меня сидел тот самый мужчина. Я был в наушниках, залипал в телефоне, и огромный рюкзак был у меня на коленях. В какой-то момент мой рюкзак резко тянут в противоположную сторону. Подумал, что его хотят украсть. Соответственно, я потянул рюкзак к себе обратно и с недоумением посмотрел на того самого мужчину.

Так как я неконфликтный человек сам по себе, не стал разбираться и уткнулся обратно в телефон. Затем этот человек ударил меня достаточно неприятно ногой по колену. Тут я снял наушники и спросил его: «Дед, с тобой всё нормально?» Его ответ в мою сторону я разобрать не смог, так как слышал его плохо. Решил, что лучше продолжу игнорировать, дабы не доводить ситуацию до конфликта. Снова залип в телефон.

Когда мы приближались к станции, на которой мне нужно было выходить, этот мужчина оказался стоящим передо мной. Краем глаза я увидел, что его руки приближаются к моей шее. В правой руке я успел разглядеть блестящий предмет, очень похожий на нож», — рассказал фигурист.

В мире фигурного катания оказались шокированы инцидентом. Как отметила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, она очень переживала за Дикиджи.

«Повезло, что ему не сделали большего! Я очень люблю этого спортсмена и его тренера, который сегодня написал, что всё хорошо. Влад — славный мальчик. Но я не могу понять, как такое происходит среди бела дня? Прилюдно напасть — это как?

Я страдаю по этому поводу. Ужас, что такое происходит в Санкт‑Петербурге. Мы все кричим про преступления, что у них город контрастов. У нас у самих город контрастов, раз такое происходит. Мы не должны писать про других, а должны смотреть, чтобы у нас такого не было», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

По словам заслуженного тренера России Александра Жулина, он не знает, как бы повёл себя в подобной ситуации.

«Думаю, Влад перенесёт этот удар. Четверной лутц всё равно сложнее. Если он нормальный пацан, справится. Конечно, страшно. Я даже представить не могу, если бы мне сейчас какая‑то сволочь нож приставила к горлу. У меня и моих спортсменов таких ситуаций не было», — сказал Жулин.

При этом, по мнению бронзового призёра чемпионата мира Елены Радионовой, никакой психологической травмы из-за данной ситуации быть не должно.

«Надеюсь, что виновный будет наказан. Главное, с Владом всё хорошо, он цел и невредим. Он мальчик сильный, спортивный. С ним рядом близкие, всё должно быть хорошо», — подчеркнула специалист.

Спортивный психолог Елизавета Кожевникова, в свою очередь, отметила, что инцидент может как пройти бесследно, так и привести к посттравматическому стрессовому расстройству.

«Зависит от ресурсов нервной системы спортсмена и его текущей стрессовой нагруженности. Подобного рода опыт психика способна перерабатывать сама. Если примерно через месяц атлет заметит, что его состояние ухудшилось — он испытывает сильную тревогу, переживает флешбэки, боится сталкиваться с триггерными стимулами, это означает, что травматический стресс зашёл в самоподдерживающийся цикл и надо подключать специалиста. Иначе это может влиять на мотивацию, сон, способность регулировать эмоции, тонкую координацию и прочее», — резюмировала Кожевникова.