Полиция задержала мужчину, напавшего на фигуриста Дикиджи
- РИА Новости
Как сообщили RT в МВД, задержанным оказался 61-летний сервисный инженер, проживающий на улице Щербакова. Отмечается, что мужчина пригрозил фигуристу ножницами из-за того, что он не уступил место женщине.
Уголовное дело в отношении гражданина возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
Напомним, что 2 февраля 19-летний спортсмен в соцсетях сообщил, что неизвестный едва не зарезал его в метро. Инцидент произошёл около 19:30 мск.
Ранее Татауров рассказал, что фигурист Дикиджи провёл первую тренировку после нападения.