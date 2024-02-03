Полиция задержала мужчину, напавшего на фигуриста Дикиджи

Полиция по горячим следам задержала злоумышленника, который напал на серебряного призёра чемпионата России — 2024 в мужском одиночном катании Владислава Дикиджи в петербургском метро.

Как сообщили RT в МВД, задержанным оказался 61-летний сервисный инженер, проживающий на улице Щербакова. Отмечается, что мужчина пригрозил фигуристу ножницами из-за того, что он не уступил место женщине.

Уголовное дело в отношении гражданина возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Напомним, что 2 февраля 19-летний спортсмен в соцсетях сообщил, что неизвестный едва не зарезал его в метро. Инцидент произошёл около 19:30 мск.

Ранее Татауров рассказал, что фигурист Дикиджи провёл первую тренировку после нападения.