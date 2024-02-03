Трусова: если пригласят в турнир шоу-программ, то поучаствую
- РИА Новости
«Наверное, подавать заявку не буду. Но если пригласят — поучаствую», — сказала Трусова в эфире ОККО.
Напомним, что в марте 2023 года прошёл первый турнир шоу-программ «Русский вызов». Победителем соревнований стал Алексей Ягудин. На второй позиции расположились Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Третьей стала Анна Щербакова.
Ранее сообщалось, что боксёр Рой Джонс выступит с песней на шоу «Влюблённые в фигурное катание».