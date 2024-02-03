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Трусова: если пригласят в турнир шоу-программ, то поучаствую

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Серебряная призёрка Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова ответила на вопрос о желании принять участие в турнире шоу-программ.
Трусова: если пригласят в турнир шоу-программ, то поучаствую
  • РИА Новости

«Наверное, подавать заявку не буду. Но если пригласят — поучаствую», — сказала Трусова в эфире ОККО.

Напомним, что в марте 2023 года прошёл первый турнир шоу-программ «Русский вызов». Победителем соревнований стал Алексей Ягудин. На второй позиции расположились Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Третьей стала Анна Щербакова.

Ранее сообщалось, что боксёр Рой Джонс выступит с песней на шоу «Влюблённые в фигурное катание».

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