«История Камилы — это наша боль»: срок дисквалификации Валиевой удивил всех, Тутберидзе и Пацев кивают на слабую защиту

Судьба Камилы Валиевой остаётся одной из самых обсуждаемых тем в мировом спорте. Наставница фигуристки Этери Тутберидзе до сих пор затрудняется ответить, как запрещённое вещество попало в организм девушки, а также задаётся вопросом, защищали ли на самом деле её подопечную в Лозанне. Спортивного юриста Артёма Пацева больше удивил срок дисквалификации: по его мнению, 17-летнюю спортсменку должны были отстранить максимум на 18 месяцев. В свою очередь, Татьяна Тарасова считает, что тренерский штаб обязан был взять вину за допинг на себя, а Александр Тихонов и вовсе призвал наказать всё окружение спортсменки.

«Хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях?»

Четырёхлетняя дисквалификация Камилы Валиевой и последующее решение ISU присудить национальной сборной вместо золотых бронзовые медали Олимпиады в Пекине в командном турнире остаются одной из главных тем для обсуждения во всём мире, и не только в фигурном катании.

Так, в защиту российских спортсменов в среду выступил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в стране будут всячески помогать атлетам, без которых крупные международные соревнования становятся «ущербными».

«В WADA у чиновников скоро кончается срок работы, и они сейчас делают всё, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает», — заявил глава государства.

В российском МИД также пообещали бороться за права атлетов и не мириться с их отстранением. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила «непрекращающиеся попытки» коллективного Запада использовать тему спорта в своих политизированных и корыстных целях.

«Напомню, около десяти лет назад США активно начали развивать кампанию вокруг российского спорта и спортсменов.... Была принята специальная программа по вытеснению российских атлетов с мировых площадок, по маргинализации российского спорта и России как спортивной державы, по разрушению мирового спорта. Цель — формирование предпосылок, исключительно выгодных для США в этой сфере. Сейчас мы видим, что всё это делается без какого-либо камуфляжа или попытки это всё замаскировать... Все идёт в открытую», — подчеркнула Захарова.

Не утихают разговоры и в мире фигурного катания. В среду стало известно, что из-за дисквалификации Валиева прервала тренировки в группе Этери Тутберидзе. А тренер наконец-то сама высказалась по делу своей воспитанницы. Как объяснила специалист, ранее она молчала, поскольку любое её высказывание могло повлиять на расследование и помешать ему.

«Я, наверное, больше всех хотела, чтобы эту историю досконально расследовали и чтобы у меня не осталось никаких вопросов, даже если это оплошность, ошибка или преступление с чьей-то стороны. Вот уже многие годы я работаю порой без выходных и отпусков ради результатов спортсменов, и я как никто другой хочу знать, что произошло с Камилой и как этот препарат попал в её организм. Все мои спортсмены были и остаются чистыми, я за чистый спорт, иначе и быть не может», — написала Тутберидзе в социальных сетях.

Однако никакой ясности в деле, по словам Этери Георгиевны, так и не наступило, а обвинения в адрес тренерского штаба Валиевой продолжаются.

«К Камиле у меня нет вопросов, она ребёнок, и с моей стороны я продолжу всячески поддерживать её. Не в обиду всем моим предыдущим спортсменам — Камила самая одарённая спортсменка. И на её спортивную долю выпало испытание, которое сложно описать словами. Относительно вердикта у меня один основной вопрос: а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях? Потому что хуже вердикта и быть не могло. История Камилы — это наша боль», — добавила специалист.

Вопросы к защите фигуристки возникли и у спортивного юриста Артёма Пацева. Его шокировал срок дисквалификации Валиевой. Он уверен, что несовершеннолетнюю девушку должны были наказать на полгода или же максимум на 18 месяцев.

«Но почему четыре года, арбитры на самом деле объяснили... Ту версию, которую представила спортсменка, её представители, — она не была сочтена арбитрами как более-менее заслуживающая доверия. Я думаю, что в таких случаях такую формулировку пишут, когда версия меняется. И новая версия слабо доказуема. Кроме рассказов в духе «верьте мне» или «клянусь на Библии», условно говоря, каких-то объективных, пусть даже косвенных, но каких-то объективно существующих доказательств, видимо, представлено было очень мало, и при этом версия сменилась. И это как раз для арбитров всегда, не только в спортивных спорах, но и в общегражданских, в международном арбитраже это всегда такой очень даже не звоночек, а прямо колокольный звон, набат, что что-то тут не то», — приводит слова Пацева «Чемпионат».

Сходное мнение высказала и обозреватель RT Елена Вайцеховская. По словам специалиста, механизм решения CAS в отношении Камилы выглядит очень схожим с судейством в необъективных видах спорта.

«Понятно, что озвучиваться эти причины никогда не будут, но каких-то баллов в итоге запросто можно недосчитаться. Так и тут. Понятно, что это всего лишь предположения, но меня не оставляет чувство, что за четырёхлетним вердиктом в отношении Валиевой больше раздражения, нежели здравого смысла. Типа, достали вы, ребята, своим враньём. Ну и получите тогда по полной!» — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

А директор «Самбо-70» Ренат Лайшев и вовсе высказал неожиданную версию. По его мнению, история с допингом Валиевой могла быть вымыслом. Фигуристку просто попросили ничего не отрицать в надежде получить минимальный срок дисквалификации.

«Наверняка так её проинструктировали, чтобы она признала и послабее были эти санкции. Весь Запад — обманщики и вруны. С ними нельзя иметь никаких дел. Вот их главная прерогатива, и сегодня это всё вскрылось, и мы видим их лицо, которое было за маской», — отметил специалист в интервью «Татар-Информ».

Американский журналист Филипп Херш также вступился за Камилу. Он назвал наказание Валиевой неоправданно суровым, учитывая, что это первое нарушение, совершённое на тот момент 15-летним подростком. По его мнению, можно было аннулировать результаты, лишать медалей, но дать менее длительный срок дисквалификации.

«Преступник должен понести наказание»

В то же время общественность задалась вопросом, кто же на самом деле виноват в случившемся. Так, генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что соучастник или инициатор приёма Камилой запрещённой субстанции обязан ответить за содеянное.

«Этот преступник — иначе его нельзя назвать — должен понести наказание вплоть до уголовной ответственности за склонение несовершеннолетней спортсменки к нарушению антидопинговых правил. В России, в отличие от большинства даже самых передовых в этой сфере стран, уголовная ответственность за это была введена в 2016 году», — подчеркнула Логинова в комментарии РИА Новости.

Столь же жёстко высказался и четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Он считает причастным к допинговой истории всё окружение фигуристки.

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«Когда мы научимся смотреть правде в лицо? Безусловно, это предвзятое отношение к нам, учитывая всю политическую ситуацию против России. Но объясните мне, как этот препарат попал в организм Валиевой? Обратите внимание: в биатлоне было более 30 подобных случаев. И ещё до всех санкций нас выгнали из IBU за такое количество допинга. Скажите, кто виноват и кого-нибудь у нас за это наказали? Нет, пострадали только спортсмены. И я к спортсменам уже обращался: гоните своих докторов и всех вокруг вас, кто это предлагает. В случае с Камилой виновата и сама спортсменка, и её окружение. Начиная с тренера и всех, кто присутствует рядом», — уверен Тихонов.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, в свою очередь, также не поверила словам Тутберидзе. По мнению специалиста, наставница должна быть в курсе всех нюансов дела своей ученицы.

«Этери Георгиевна не может не знать, кто защищал Камилу в суде. Это первое, чем тренер должна интересоваться. К ситуации причастна не только Валиева, но и сама Тутберидзе. Как же она может этого не знать? Это мы должны у неё спросить, кто защищал Камилу в суде. Если бы у меня, не дай бог, произошла такая ситуация, я бы сказала, что я виновата. Не даю оценку действиям Этери Тутберидзе, но я бы сказала, что виновата, перепутала, дала не то, но сняла бы ответственность за это с ребёнка. Это выглядит единственно правильным решением», — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Прыгун в высоту Данил Лысенко, который сам отбыл четырёхлетнюю дисквалификацию, обратил внимание на ещё один очень важный аспект. Теперь Валиевой нужно искать место, где тренироваться. Лично у него с этим были проблемы.

«В этой ситуации важно оставаться сильной и не позволить себя сломать. В период моей дисквалификации у меня не было возможности заниматься, но я надеюсь, что эта возможность будет у Камилы. Обязательно надо этим пользоваться и не опускать руки. Конечно, очень тяжело ей сейчас, я представляю, но нужно ставить новые цели и идти вперёд, не обращая внимания на весь негатив. Камила — лучшая из лучших, и это у неё не забрать, а медали и достижения, я уверен, она ещё заработает», — объяснил легкоатлет.

А депутат Госдумы Дмитрий Свищёв выразил надежду, что, несмотря на всё происходящее, Валиева останется в фигурном катании. По его словам, Камиле рано завершать карьеру.

«Не надо торопиться с так называемым возвращением наград. Ещё предстоят различные апелляционные процедуры. В том числе со стороны Олимпийского комитета России. Да и Камиле не нужно завершать карьеру, шансы её продолжить остаются», — цитирует парламентария ТАСС.

«Из наших сердец это не забрать»

Разделились мнения и по поводу решения ISU отдать россиянам бронзовые медали. Глава USADA Трэвис Тайгерт назвал его нонсенсом.

«Результат командного турнира складываются из всех выступлений. Насколько нам известно, в его регламенте нет конкретного правила на случай подобной ситуации, поэтому должно применяться дисциплинарное правило. Нонсенс, если Валиева получит четыре года, но Россия сохранит олимпийскую бронзу. Справедливый и честный результат — это применить дисциплинарные правила и присудить бронзу сборной Канады», — приводит слова специалиста BBC.

Теперь уже двукратный олимпийский чемпион Нэйтан Чен порадовался командному золоту, но оказался разочарован ситуацией в целом.

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«Это решение, безусловно, является победой для чистого спорта. Однако тот факт, что подобное вообще произошло, не является победой ни для кого. На протяжении всей нашей карьеры мы соревновались чисто. Каждое вещество, которое мы принимаем, тщательно проверяется даже до того, как мы задумываемся о его приёме. Без чистоты спорта теряется его доброе имя. Я очень рад за команду. Все в ней проявляли огромную преданность делу на протяжении всей своей карьеры, и я не знаю ни одной другой группы людей, которая заслуживала бы этого больше. Они все невероятно хорошо держались в период неопределённости, достойно показали себя и свою страну — США», — отметил фигурист в эфире CNN.

При этом в России такую реакцию американца объяснили тем, что Чен понимает незаслуженность этого золота.

«Чен — великий спортсмен, а великие любят соревноваться с великими. Для меня победа российской команды на Олимпийских играх в Пекине была абсолютно бесспорной. Нэйтан хорошо понимает, кто был лучшим (в командном турнире. — RT), и такие подачки, конечно, никому не нужны. Всегда были ценны хоккейные матчи Россия — Канада и Россия — США. Это бренд, это круто. Никому не интересно, когда выигрывают у заведомо слабых соперников и понятно, кто победит. Поэтому Чен — нормальный спортсмен и нормальный человек. Есть ещё разумные люди», — сказал тренер Александр Жулин.

Фигурист Александр Галлямов, который выступал в командном турнире в паре с Анастасией Мишиной и теперь вместо золота получит только бронзу ОИ, решил подойти к вопросу философски.

«Когда-то я стану тренером (диплом, помню о тебе), буду учить детей делать поддержку (в прямом и в переносном смысле). Меня спросят детки Марка (куда он, кстати, пропал?) или Эстета: «Дядя Саша, а на каком уровне была фигурка, когда вы катались?» А я скажу, горделиво поправляя чубчик: «Уровень такой, что даже «подсчёт» оценок пяти человек против положенных шести наработал на третье место. И это при колоссальном давлении и прочих «радостях», о которых вам лучше не знать». Скажу и так аккуратно оглянусь по сторонам. Вдруг там Тамара Николаевна и Анастасия Викторовна смотрят на меня и фейспалмят», — написал Галлямов.

Марк Кондратюк, в свою очередь, отметил, что пока ничего не чувствует в связи с решением ISU. Для него бронза стала сюрпризом.

«Я ожидал либо лучше, либо хуже, это получился какой-то такой средний результат, он просто неожиданный, на мой взгляд. Я такого не просчитывал в своей голове», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

Наиболее эмоционально в данном случае высказалась Виктория Синицина, выступавшая в танцах с Никитой Кацалаповым. Как призналась спортсменка, для неё это очень обидное решение.

«Целый день я крутила в голове свои мысли. И вот уже пора ложиться спать, а я до сих пор это делаю. Завтра соберу всё. А пока скажу только, что пипец как обидно! Бумеранг возвращается! Всех ребят люблю», — написала Синицина в своём Telegram-канале.

А затем выложила фотографии с олимпийского льда со словами: «Из наших сердец это не забрать!»