СЭ: перед Олимпиадой антидопинговые органы затягивали с проверкой не только проб Валиевой

Перед Олимпийскими играми в Пекине в 2022 году антидопинговые органы затягивали с проверкой не только проб Камилы Валиевой.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», другие российские фигуристы на чемпионате Европы в 2022 году также проявляли беспокойство по поводу затянувшейся проверки. Один из членов сборной России активно добивался от делегатов рассмотрения проб, и результат появился до старта Олимпиады.

Источник сообщает, что спортсмен и его представители сами увидели, что в системе ADAMS после месяца проверки результат теста отсутствует.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады.

ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, третье — Японии.

Ранее Виктория Синицина опубликовала фото с награждения командного турнира Олимпийских игр 2022 года.