Синицина — о золоте командного турнира ОИ: из наших сердец это не забрать

Российская фигуристка Виктория Синицина опубликовала фото с награждения командного турнира Олимпийских игр 2022 года.

«Из наших сердец это не забрать», — написала Синицина в соцсетях.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

На следующий день ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, третье — Японии.

Ранее сообщалось, что Валиева прервала тренировки в группе Тутберидзе после решения CAS.