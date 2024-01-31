Синицина — о золоте командного турнира ОИ: из наших сердец это не забрать
- РИА Новости
«Из наших сердец это не забрать», — написала Синицина в соцсетях.
29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.
На следующий день ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, третье — Японии.
Ранее сообщалось, что Валиева прервала тренировки в группе Тутберидзе после решения CAS.