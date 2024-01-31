Колобков одобрил намерение ОКР оспорить решение ISU в CAS
- РИА Новости
«ОКР правильно поступил, что будет оспаривать решение ISU в CAS. Это сложный процесс, но судиться, безусловно, надо, как и рассказывать людям, во что сейчас превратился мировой спорт и все связанные с ним механизмы», — заявил Колобков RT.
Колобков также ответил на вопрос, не будет ли лучше вообще разорвать какие-либо отношения с ISU и CAS.
«Просто огульно говорить, что нас обижают, — это неправильно. Надо смотреть в суть фактов. Если мы уйдём отовсюду, в чём тогда смысл? Мы не будем участвовать в чемпионатах мира по фигурному катанию никогда? Вопрос в другом. Спорт принадлежит всем, но некоторые организации, как МОК, присвоили себе право произвольно трактовать свою же хартию. Вот с такими решениями и надо бороться, но не лишать самих себя возможности участвовать в крупных турнирах. Действительно, сейчас мы идём правильным путём и создаём некую систему соревнований, возможно, более справедливую, в которой смогут участвовать все чистые спортсмены. Но не стоит принимать никаких решений на эмоциях», — добавил он.
Ранее Колобков назвал кровожадным решение CAS по делу Валиевой.