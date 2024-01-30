«Уже начали подготовку необходимых документов»: ОКР оспорит решение ISU лишить российских фигуристов золота ОИ в команде

Международный союз конькобежцев принял решение аннулировать все результаты Камилы Валиевой с 25 декабря 2021 года, в том числе на Олимпиаде в Пекине. Таким образом, сборная России по фигурному катанию опустилась с первого на третье место в итоговом протоколе командного турнира, а золото соревнований досталось команде США. В Олимпийском комитете России пообещали оспорить вердикт ISU в CAS, поскольку в спортивном праве уже были подобные прецеденты — коллективы не наказывались за нарушения отдельных атлетов. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что для страны фигуристы останутся победителями Игр-2022.

Вслед за вердиктом CAS, дисквалифицировавшего на четыре года Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил, мир фигурного катания ожидал ещё одного важнейшего решения — по распределению мест командного турнира Олимпиады в Пекине. Ведь спортсмены, принимавшие участие в соревнованиях, до сих пор не получили свои медали.

Ответственность в этом вопросе была возложена на Международный союз конькобежцев. А в МОК пообещали в максимально короткие сроки организовать награждение победителей и призёров.

«МОК приветствует тот факт, что решение CAS вносит ясность в это дело, и спортсмены, участвовавшие в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, наконец-то могут получить свои медали, которых они так долго ждали. Международный олимпийский комитет теперь может присудить медали в соответствии с итоговым положением команд, которое должно быть установлено Международным союзом конькобежцев. МОК свяжется с соответствующими национальными олимпийскими комитетами, чтобы организовать достойную церемонию награждения медалями», — приводит слова представителя пресс-службы организации ТАСС.

Изначально заседание ISU планировалось провести 7 февраля, однако в итоге всё решилось уже во вторник, 30 января. Как и ожидалось, союз аннулировал все результаты Валиевой, начиная с 25 декабря 2021 года. Таким образом, чемпионкой Европы-2022 стала Анна Щербакова, на второе место поднялась Александра Трусова, а на третье — Луна Хендрикс.

Сборная России по фигурному катанию, в свою очередь, лишилась золота Олимпиады в Пекине. Оно досталось коллективу из США, а серебро — Японии. При этом национальная команда сохранила за собой третью строчку, на один балл опередив Канаду. Это произошло благодаря тому, что в ISU не стали пересчитывать результаты женских соревнований: из общего зачёта просто вычли 20 очков, заработанных Валиевой. Иначе канадцы оказались бы выше в итоговом протоколе.

Впрочем, отечественные специалисты остались недовольны таким относительно компромиссным решением Международного союза конькобежцев. По мнению олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой, для национальной сборной на этом турнире не существовало других медалей, кроме золотых.

«Наша команда на Олимпийских играх в Пекине была сильнее других. Теперь мы стали не первыми, а третьими. И это, конечно, вызывает большое расстройство. В этой ситуации не может быть мелкой радости из-за того, что нам дали хоть какую-то медаль. Для нашей команды на Олимпиаде могла быть только одна медаль — золотая. Это большое расстройство, хотя понятно, что такое решение было ожидаемо. Теперь юристы должны решать, можно ли оспаривать это решение ISU или нет», — приводит слова специалиста РИА Новости.

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская также раскритиковала решение лишить национальную команду золота командного турнира Игр-2022.

«Решение позорное! И в случае с Валиевой, и в случае с медалями. Единственное, что могу сказать: позор!» —приводит её слова «Спорт-Экспресс».

Продюсер Яна Рудковская, напротив, назвала бронзовую медаль не самым плохим исходом дела в нынешних реалиях.

«Очень жаль ребят, очень жаль. Большой вопрос, кто из них ещё сможет отобраться или в принципе доехать до Олимпийских игр — 2026 в условиях сегодняшних реалий. Утешительная бронза — это хоть что-то. Могли бы и её не дать», — написала супруга Евгения Плющенко в социальных сетях.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что пересматривать призовые выплаты фигуристам за Олимпиаду-2022 никто не планирует.

«По возвращении из Китая — с Олимпиады — мы этих спортсменов чествовали как олимпийских чемпионов. Мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда. Какие бы решения на этот счёт, даже несправедливые, ни принимались», — отметил Песков.

Также представитель Кремля заявил о необходимости работать с соответствующими структурами для оспаривания решения ISU. Основания для этого существуют, поскольку в истории Олимпийских игр уже был подобный прецедент. Американская легкоатлетка Кристал Кокс, выступавшая за сборную США в эстафете 4 х 400 м на Олимпиаде в Афинах, в 2010 году призналась в употреблении анаболических стероидов. Её результаты с 2001 по 2004 год были аннулированы, однако команда сохранила в итоге за собой золото Игр. Правда, здесь есть одно «но»: спортсменка участвовала только в квалификационных забегах.

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Впрочем, во всём этом теперь, скорее всего, вновь придётся разбираться Спортивный арбитражный суд. Как заявили в ОКР, российская сторона «совершенно точно будет обжаловать» решение ISU о перераспределении мест командного турнира.

«Наши юристы уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции. Исходим из того, что в соответствии с действующими, применимыми правилами ISU, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена, в данном случае Камилы Валиевой, не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира. Наша правовая позиция основана, в том числе, на имеющихся прецедентах в практике CAS», — говорится в сообщении на официальном сайте ОКР.

Кроме того, планирует обжаловать вердикт и сборная Канады, которая, судя по реакции НОК после решения по Валиевой, явно рассчитывала на бронзу. Правда, по мнению юриста Анны Анцелиович, в данном случае канадской стороне будет сложно добиться положительного исхода дела.

«Для начала необходимо будет доказать свою заинтересованность. Понятно, что эти решения их касаются, но не совсем непосредственно. Так что сначала им нужно преодолеть это препятствие, а после необходимо убедить CAS, что решение ISU было неправильным и надо дисквалифицировать всю команду. Честно говоря, считаю, что здесь шансов не так много», — сказала Анцелиович.

Однако представители Канады планируют обжаловать решение на основании одного из правил руководящего органа, согласно которому «участники, завершившие соревнование и первоначально занявшие место ниже, чем дисквалифицированный участник, должны подняться выше».

Так что, похоже, награждение победителей командного турнира Олимпиады в Пекине вновь откладывается на неопределённый срок. И для МОК это, возможно, не самый плохой вариант, ведь, согласно нынешнему решению ISU, на анонсированные торжественные мероприятия придётся приглашать россиян.