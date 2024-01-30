Посольство России в США назвало решение CAS по Валиевой русофобией

Посольство России в США отреагировало на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Обратили внимание на нагнетаемую в местных журналистских и спортивных кругах атмосферу злорадства по поводу русофобского решения CAS о дисквалификации нашей фигуристки на четыре года и лишении её наград за якобы использование допинга», — говорится в заявлении посольства.

В обращении указывается, что решение суда лежит в русле гибридной войны Запада против России. Отмечается также, что многие страны «не чураются откровенного давления на спортивные структуры с тем, чтобы не допустить появления высококонкурентных российских спортсменов на соревнованиях, особенно под российским триколором».

«Параллельно — сорвать ряд крупных мероприятий у нас в стране, включая Игры Будущего, Спортивные игры стран БРИКС и Всемирные игры дружбы. В Америке явно раздражены тем, что новые — неподконтрольные западникам — форматы пользуются растущим интересом со стороны стран Глобального Юга, уставших от политизации спорта высоких достижений», — говорится в письме.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми стали США, третьей — Япония.

Ранее сообщалось, что ISU лишил российских фигуристов золота командного турнира на ОИ-2022 в Пекине.