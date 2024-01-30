ISU лишил российских фигуристов золота командного турнира на ОИ-2022 в Пекине

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил российских фигуристов золотых медалей командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Вторая — Япония.

Данное решение связано с четырёхлетней дисквалификацией Камилы Валиевой, которая выступала в составе национальной команды.

25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми тогда стали США, третьей — Япония.

Ранее в США после дисквалификации Валиевой заявили, что победил чистый спорт.