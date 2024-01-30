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Галлямов песней «Нас не догонят» отреагировал на лишение россиян золота ОИ-2022

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Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российских фигуристов золотой медали по итогам командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Галлямов песней «Нас не догонят» отреагировал на лишение россиян золота ОИ-2022
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Фигурист выложил в своём Telegram-канале нарезку выступлений российских фигуристов под песню «Нас не догонят».

Спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Вторая — Япония.

Данное решение связано с четырёхлетней дисквалификацией Камилы Валиевой, которая выступала в составе национальной команды.

Напомним, что Галлямов и Мишина имеют в своём активе бронзовую медаль Олимпийских игр — 2022 в личном турнире.

Ранее Наталья Бестемьянова назвала предсказуемым лишение сборной России золота Олимпиады.

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