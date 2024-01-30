Галлямов песней «Нас не догонят» отреагировал на лишение россиян золота ОИ-2022
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- © Dmitry Golubovich
Фигурист выложил в своём Telegram-канале нарезку выступлений российских фигуристов под песню «Нас не догонят».
Спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Вторая — Япония.
Данное решение связано с четырёхлетней дисквалификацией Камилы Валиевой, которая выступала в составе национальной команды.
Напомним, что Галлямов и Мишина имеют в своём активе бронзовую медаль Олимпийских игр — 2022 в личном турнире.
Ранее Наталья Бестемьянова назвала предсказуемым лишение сборной России золота Олимпиады.