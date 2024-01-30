Галлямов песней «Нас не догонят» отреагировал на лишение россиян золота ОИ-2022

Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российских фигуристов золотой медали по итогам командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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