Бестемьянова назвала предсказуемым лишение сборной России золота Олимпиады
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«То, что нашу сборную лишили золота, это тоже было предсказуемо. Жаль, ведь команда была самой сильной на Олимпиаде», — цитирует Бестемьянову СЭ.
Спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Вторая — Япония.
Это решение связано с четырёхлетней дисквалификацией Камилы Валиевой, которая выступала в составе национальной команды.
25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.
Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми тогда стали США, третьей — Япония.
Ранее сообщалось, что в Кремле не принимают решение CAS о дисквалификации Валиевой.