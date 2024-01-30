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В Кремле не принимают решение CAS о дисквалификации Валиевой

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву и на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российских фигуристов золотых медалей Олимпиады 2022 года в Пекине.
В Кремле не принимают решение CAS о дисквалификации Валиевой
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

По словам Пескова, члены сборной России «будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда, какие бы решения на этот счёт, даже несправедливые, ни принимались».

Пресс-секретарь президента РФ также призвал использовать все возможности для защиты прав российских спортсменов. 

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми стали США, третьей — Япония.

Ранее сообщалось, что ISU лишил российских фигуристов золота командного турнира на ОИ-2022 в Пекине.

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