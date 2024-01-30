Тарасова хочет знать имена людей, которые не смогли защитить Валиеву в суде CAS

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российских фигуристов золотой медали по итогам командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«То, что сборная России лишится олимпийского золота, было понятно. Непонятно, кто защищал нас, Валиеву. Кто защищал её? Интересны фамилия, имя, отчество человека или нескольких людей. Почему они ничего не сделали?» — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Вторая — Япония.

Данное решение связано с четырёхлетней дисквалификацией Камилы Валиевой, которая выступала в составе национальной команды.

25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми тогда стали США, третьей — Япония.

Ранее сообщалось, что в Кремле не принимают решение CAS о дисквалификации Валиевой.