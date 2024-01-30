Тарасова хочет знать имена людей, которые не смогли защитить Валиеву в суде CAS
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- © Pavel Kashaev
«То, что сборная России лишится олимпийского золота, было понятно. Непонятно, кто защищал нас, Валиеву. Кто защищал её? Интересны фамилия, имя, отчество человека или нескольких людей. Почему они ничего не сделали?» — цитирует Тарасову «Чемпионат».
Спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Вторая — Япония.
Данное решение связано с четырёхлетней дисквалификацией Камилы Валиевой, которая выступала в составе национальной команды.
25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.
Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми тогда стали США, третьей — Япония.
Ранее сообщалось, что в Кремле не принимают решение CAS о дисквалификации Валиевой.