Авербух — Валиевой: ты поднимешься на олимпийский пьедестал и станешь историей
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- © Kirill KUDRYAVTSEV
«Пробравшись через все тернии, ты обязательно поднимешься на свой олимпийский пьедестал и станешь историей! Камила, уверен, все это тебе под силу!» — написал Авербух в Telegram-канале.
29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.
Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми стали США, третьей — Япония.
Ранее сообщалось, что МОК распределит медали за командный турнир фигуристов на ОИ-2022 после решения ISU.