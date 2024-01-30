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Авербух — Валиевой: ты поднимешься на олимпийский пьедестал и станешь историей

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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, режиссёр и постановщик ледовых шоу Илья Авербух поддержал Камилу Валиеву после решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку.
Авербух — Валиевой: ты поднимешься на олимпийский пьедестал и станешь историей
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

«Пробравшись через все тернии, ты обязательно поднимешься на свой олимпийский пьедестал и станешь историей! Камила, уверен, все это тебе под силу!» — написал Авербух в Telegram-канале.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми стали США, третьей — Япония.

Ранее сообщалось, что МОК распределит медали за командный турнир фигуристов на ОИ-2022 после решения ISU.

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