МОК распределит медали за командный турнир фигуристов на ОИ-2022 после решения ISU
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.
Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми стали США, третья — Япония.
Ранее в США после дисквалификации Валиевой заявили, что победил чистый спорт.