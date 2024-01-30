МОК распределит медали за командный турнир фигуристов на ОИ-2022 после решения ISU

Международный олимпийский комитет (МОК) распределит места фигуристов в командном турнире Олимпийских игр 2022 года в Пекине после решения Международного союза конькобежцев (ISU).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми стали США, третья — Япония.

Ранее в США после дисквалификации Валиевой заявили, что победил чистый спорт.