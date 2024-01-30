ОКР обжалует решение ISU лишить российских фигуристов золота ОИ в Пекине
- РИА Новости
В соответствии с действующими правилами ISU, последствия решения о дисквалификации Камилы Валиевой не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира.
Согласно официальному заявлению, юристы ОКР уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции.
В связи с решением ISU спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Второе — Японии.
Данный вердикт связан с четырёхлетней дисквалификацией Камилы Валиевой, которая выступала в составе национальной команды.
25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.
Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми тогда стали США, третьей — Япония.
Ранее сообщалось, что в Кремле не принимают решение CAS о дисквалификации Валиевой.