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ОКР обжалует решение ISU лишить российских фигуристов золота ОИ в Пекине

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Олимпийский комитет России (ОКР) обжалует решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российских фигуристов золотых медалей в командных соревнованиях на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
ОКР обжалует решение ISU лишить российских фигуристов золота ОИ в Пекине
  • РИА Новости

В соответствии с действующими правилами ISU, последствия решения о дисквалификации Камилы Валиевой не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира.

Согласно официальному заявлению, юристы ОКР уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции.  

В связи с решением ISU спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Второе — Японии.

Данный вердикт связан с четырёхлетней дисквалификацией Камилы Валиевой, которая выступала в составе национальной команды.

25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми тогда стали США, третьей — Япония.

Ранее сообщалось, что в Кремле не принимают решение CAS о дисквалификации Валиевой.

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