«Нас пытаются вычеркнуть из мирового спорта»: как в России отреагировали на четырёхлетнюю дисквалификацию Валиевой

Камила Валиева отреагировала на вердикт Спортивного арбитражного суда публикацией отрывка собственного проката под композицию со словами «Заглуши мою боль». Евгения Медведева поддержала подругу и выразила недоумение жёсткостью наказания — четырёхлетней дисквалификацией. Татьяна Тарасова назвала произошедшее полным беспределом, а Роман Костомаров выразил уверенность, что после пережитого на Олимпиаде в Пекине фигуристку уже ничего не сломит.

Решение Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года вызвало шок в мире отечественного фигурного катания. Сама девушка никак не прокомментировала произошедшее, но выложила о многом говорящий пост в социальных сетях. Она опубликовала короткий ролик из собственного проката под грустную композицию «Сердце» исполнителя Passmurny. В ней содержатся красноречивые слова: «Заглуши мою боль. И моё сердце выбери. Солнце выгорит. Мысли выбыли».

В непростой момент подругу поддержала Евгения Медведева. Она отреагировала на отстранение соотечественницы большим сообщением в своём Telegram-канале. В частности, двукратная чемпионка мира вспомнила, как возвращалась с Валиевой в Москву после Олимпийских игр в Пекине.

«Она переживала и одновременно негодовала, не понимая, что происходит. Так не ведёт себя спортсмен, который целенаправленно употреблял допинг. Он будет злиться, что всё всплыло, искать виноватых, но Камила просто не понимала. Представьте, что вы всю жизнь стремитесь к золоту Олимпиады, а потом приезжаете на неё в статусе фаворита. Вы готовы побеждать. А вам говорят: «Ну вы выступайте, но мы, скорее всего, потом лишим вас медалей». А вам 15 лет», — написала Медведева.

Также она задала ряд вопросов по данной истории. Фигуристку возмутило, что о положительной пробе стало известно только по ходу ОИ-2022, хотя Валиева сдала её в декабре 2021-го. Удивило и то, почему рассмотрение дела заняло почти два года и насколько суровым получился итоговый вердикт. В заключение Медведева пожелала коллеге больше улыбаться.

«Я могу с уверенностью сказать, что Камила ничего не знала ни про какой триметазидин. И мне очень жаль, что спортсмена, который не совершал никаких ошибок, целенаправленно лишают медалей. Я бы могла привести десятки примеров, когда зарубежные атлеты были оправданы в схожих ситуациях, но не буду. Сохраню силы, чтобы крепко обнять Камилу, когда увидимся», — добавила Медведева.

Жёстче всех высказалась не скрывавшая негодования заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Я просто нахожусь в шоке, я не ожидала такого. Поганцы. Это полный беспредел. Желаю, чтобы их детям попались такие же люди, как и они», — отрезала специалист в беседе с RT.

Ключевой момент — как сама спортсменка пройдёт через это испытание. Большая часть экспертов уверены: фигуристка не просто справится, а станет сильнее. Например, олимпийский чемпион Роман Костомаров считает, что после всего произошедшего с Валиевой на Играх в Пекине сломать её нереально.

«Не знаю, почему дали такой большой срок. Решение принимали не мы. Что касается медалей, у нас реально их нет и не было, поэтому ничего не заберут. Уверен, их просто не дадут», — посетовал Костомаров.

А его бывшая партнёрша Татьяна Навка назвала вердикт CAS «чудовищно несправедливым и поляризованным». По её мнению, российские спортивные чиновники обязаны оспорить его в вышестоящей инстанции. Самой девушке она пожелала не останавливаться и выразила уверенность, что её поддержат не только болельщики, но и семья, а также Этери Тутберидзе.

«У нашей фигуристки ещё будет возможность выступить на Олимпиаде в 2026-м. Если такой шанс, конечно, появится у всех россиян... Ей всего 17 лет, и жизнь только начинается. Желаю Камиле силы, веры в себя и духа, чтобы преодолеть этот безумно сложный путь. Валиева должна найти в себе мужество, а мы, команда Navka Show, ждём её у себя, у нас огромное количество спектаклей. Вся страна любит и будет любить нашу Камилу» — цитирует Навку Sport24.

Впрочем, некоторых длительное отстранение спортсменки, напротив, не удивило. Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина призналась, что другого и не ожидала.

«Сможет ли вернуться Камила? Вопрос к ней. Любой спортсмен, который хочет доказать свою позицию, наверное, будет стремиться это сделать. Справедливое ли решение? Не знаю, какие аргументы были у судей, знаю только, как и все, что у неё обнаружили запрещённый препарат. Какая форма наказания — тоже всем известно. Каждый атлет, тренер и врач осознают: есть вещи, которые в спорте делать нельзя», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Согласился с ней и заслуженный тренер России Александр Жулин. По его мнению, сейчас не следует ждать положительного исхода разбирательств, если речь идёт об отечественных атлетах.

«Думаю, это больно ударит по Валиевой. Но она может кататься в шоу или проявить какие-то ещё свои качества. Камила — очень талантливый человек. Очень жалко, что загубили карьеру самой способной фигуристки всех времён и народов», — посетовал специалист.

В свою очередь, другой известный наставник, Инна Гончаренко, пожелала спортсменке не опускать руки и постараться пережить неприятную ситуацию, как бы тяжело ни было.

«Ещё почти два года ей придётся ждать. Будет очень сложно. Но всё зависит от неё. Захочет ли Камила дальше бороться и соревноваться? Те, кто находится рядом, безусловно, будут её поддерживать, и это способно стать для неё мотивацией. Для нас она чемпионка и лидер, которая показала свой стиль и почерк», — объяснила тренер.

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А Ренат Лайшев, бывший руководитель московского Центра спорта и образования «Самбо-70», в котором училась фигуристка, выразил надежду, что поклонники ещё увидят её на льду. Более того, функционер уверен, что в глазах соотечественников Валиева останется обладательницей олимпийской награды высшей пробы.

Аналогичную мысль высказала бронзовый призёр ЧМ-2016 Анна Погорилая.

«Мне жаль её как спортсменку. Прекрасно понимаю, сколько времени и сил потратила команда Тутберидзе. К тому же речь идёт о командном золоте. Но, думаю, в России всё так и останется — все будут и дальше считать, что это наши медали по праву», — цитирует её «Чемпионат».

Однако нашлись и люди, которые призвали трезво относиться к дисквалификации Валиевой. По словам комментатора Дмитрия Губерниева, в сложившейся ситуации сложно было ожидать иного расклада, учитывая отсутствие нормальных отношений с международными федерациями.

«По поводу публичной порки надо спрашивать у тех людей, которые принимали это решение. К нашим доводам не прислушались. Может, мы были недостаточно хороши в предъявлении доказательств невиновности Камилы. Но как бы там ни было, сейчас речь идёт о том, что нас пытаются вычеркнуть из мирового спорта, стереть ластиком. Поэтому стоит задача не вопить на всех углах, как нас обижают, а развивать спорт внутри страны, помогать детям и атлетам, работать», — заявил он в разговоре с RT.

А обозреватель RT Елена Вайцеховская призвала обратить внимание на другую сторону вопроса — кто допустил поездку на Олимпийские игры спортсменки с положительной допинг-пробой.

«На самом деле вся эта история — это история о подмене понятий. Положа руку на сердце, мы, конечно, спекулировали на теме маленького невинного ребёнка, на которого ополчился мир. Сюжет гораздо более трагичен. Он о том, как чья-то совершенно непростительная халатность лишила золота Олимпиады людей, в карьере которых Игры-2022 были либо последними, как у Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, либо единственными, как у всех остальных», — отметила олимпийская чемпионка.

«Я не о пресловутом триметазидине из дедушкиного стакана. А о том, что лично мне не даёт покоя до сих пор. Как вообще могло произойти, что на Играх оказался спортсмен с «грязной» допинг-пробой? И это вопрос не к CAS, не к западным провокаторам из шведской лаборатории, а к тем людям, которые продолжают управлять отечественным спортом и фигурным катанием в частности. Кто дал им право так бездарно распорядиться судьбами людей, на протяжении многих лет составлявших гордость страны? И разве их вина в контексте случившегося менее значима, чем вина Камилы, получившей четырёхлетний срок дисквалификации?» — подчеркнула Вайцеховская.

Кроме того, она считает, что возможный допуск девушки к внутренним турнирам, несмотря на отстранение, только отдалит страну от возвращения на международные соревнования.

«В России, полагаю, сейчас начнётся традиционная вакханалия в стиле непризнания решения, приглашений Камилы куда только можно и нельзя, рассуждений о том, что «мы всё равно знаем, кто тут настоящий чемпион» и так далее. И вот это уже может, как мне кажется, стать небольшой, но реально серьёзной деталькой, способной сыграть негативную роль в процессе возвращения в международный спорт. В точности по принципу «Считаете себя олимпийскими чемпионами на территории страны? Вот на этой территории и соревнуйтесь». Отчаянно больно смиряться, но проигрывать тоже надо уметь», — добавила Вайцеховская.