Роднина назвала жестокой дисквалификацию Валиевой на четыре года

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать россиянку Камилу Валиеву.

«Другого исхода ожидать было нельзя, но наказание очень жестокое. Не знаю, с чем оно связано, у нас есть только результат. Всё остальное — это гадание на кофейной гуще», — приводит слова Родниной ТАСС.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.

25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.

Ранее Матыцин после дисквалификации Валиевой призвал ISU быть независимым.