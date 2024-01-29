Матыцин после дисквалификации Валиевой призвал ISU быть независимым

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Мы всегда придерживались и придерживаемся нулевой терпимости к допингу и делаем всё необходимое для эффективной антидопинговой деятельности в России. При этом подчёркиваем, что ни один спортсмен не должен страдать от предвзятого отношения в угоду политических интересов», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Министр заявил, что подробности решения CAS должны быть тщательно изучены с юридической точки зрения.

«Решение о судьбе золотой медали в командном турнире Олимпийских игр примет ISU — призываем его быть независимым», — сказал он.

29 января CAS дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за допинг. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Песков назвал политизированным решение о дисквалификации Валиевой.