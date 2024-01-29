Матыцин после дисквалификации Валиевой призвал ISU быть независимым
- РИА Новости
«Мы всегда придерживались и придерживаемся нулевой терпимости к допингу и делаем всё необходимое для эффективной антидопинговой деятельности в России. При этом подчёркиваем, что ни один спортсмен не должен страдать от предвзятого отношения в угоду политических интересов», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.
Министр заявил, что подробности решения CAS должны быть тщательно изучены с юридической точки зрения.
«Решение о судьбе золотой медали в командном турнире Олимпийских игр примет ISU — призываем его быть независимым», — сказал он.
29 января CAS дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за допинг. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.
Ранее пресс-секретарь президента России Песков назвал политизированным решение о дисквалификации Валиевой.