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Песков назвал политизированным решение о дисквалификации Валиевой

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Песков назвал политизированным решение о дисквалификации Валиевой
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

«Разумеется, мы не согласны с этим, С моей точки зрения, решение политизированное», – приводит слова Пескова РИА Новости.

29 января CAS дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за допинг. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал неожиданным решение о четырёхлетней дисквалификации Валиевой.

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