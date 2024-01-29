Песков назвал политизированным решение о дисквалификации Валиевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Разумеется, мы не согласны с этим, С моей точки зрения, решение политизированное», – приводит слова Пескова РИА Новости.

29 января CAS дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за допинг. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал неожиданным решение о четырёхлетней дисквалификации Валиевой.