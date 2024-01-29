Cвищёв не ожидал, что Валиеву дисквалифицируют на четыре года

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Это жёсткое решение. Я не думал, что оно будет таким, хотя, конечно, было понятно, что будет наказание. Наших доводов не услышали и не приняли. Четыре года отстранения, я считаю, — это перебор. На мой взгляд, Валиева и её тренеры должны сконцентрироваться на работе, потому что это будущее Камилы, это её карьера. Мне кажется, ещё ничего не потеряно, ещё есть шанс. Другой вопрос: какие есть доводы и аргументы. Мы же не знаем, что произошло на самом деле. Пока слушаем разные истории», — сказал Свищёв RT.

Срок дисквалификации 17-летней фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что CAS устроил показательную порку России из-за дела Валиевой.