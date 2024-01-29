Лакерник разочарован решением CAS о дисквалификации Валиевой
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«Очень разочарован таким решением. Что делать дальше — знает только Камила и её окружение. Нам надо поддерживать её всеми способами. Я удивлён такому решению. Думал, оно будет другое, по крайней мере, какое-то компромиссное», — цитирует Лакерника «Спорт-Экспресс».
29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.
25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.
Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.
Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что CAS устроил показательную порку России из-за дела Валиевой.