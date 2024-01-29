Лакерник разочарован решением CAS о дисквалификации Валиевой

Почётный вице-президент ISU и судья Александр Лакерник отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Очень разочарован таким решением. Что делать дальше — знает только Камила и её окружение. Нам надо поддерживать её всеми способами. Я удивлён такому решению. Думал, оно будет другое, по крайней мере, какое-то компромиссное», — цитирует Лакерника «Спорт-Экспресс».

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.

25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что CAS устроил показательную порку России из-за дела Валиевой.