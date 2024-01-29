Валиева отреагировала на решение CAS о дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать её на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Фигуристка опубликовала ролик в социальных сетях.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.

25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.

Ранее Энберт поддержал Валиеву после решения CAS о дисквалификации фигуристки.