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Валиева отреагировала на решение CAS о дисквалификации

Валиева опубликовала ролик в соцсетях после решения о дисквалификации

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Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать её на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Валиева отреагировала на решение CAS о дисквалификации
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

Фигуристка опубликовала ролик в социальных сетях.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.

25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.

Ранее Энберт поддержал Валиеву после решения CAS о дисквалификации фигуристки.

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