Валиева отреагировала на решение CAS о дисквалификации
Валиева опубликовала ролик в соцсетях после решения о дисквалификации
- AFP
- © Kirill KUDRYAVTSEV
Фигуристка опубликовала ролик в социальных сетях.
29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.
25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.
Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.
Ранее Энберт поддержал Валиеву после решения CAS о дисквалификации фигуристки.