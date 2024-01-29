Медведева поддержала Валиеву после решения CAS о дисквалификации фигуристки

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за допинг.

«Я была рядом с Камилой в Китае, когда это всё происходило. Была рядом и по завершении Игр, и мы летели на соседних креслах в самолёте в Москву из Китая. Я видела все эмоции от и до. Представьте, что вы всю жизнь стремитесь к золоту на Олимпиаде, а потом вы приезжаете на неё в статусе фаворита. Вы готовы побеждать. А вам говорят: ну, вы выступайте, но мы, скорее всего, лишим потом вас медалей. А вам 15 лет.

Я могу с уверенностью сказать, что Камила Валиева ничего не знала ни про какой триметазидин. И мне очень жаль, что спортсмена, который не совершал никаких ошибок, целенаправленно лишают медалей. Я бы могла привести десятки примеров, когда зарубежные атлеты были оправданы в схожих ситуациях, но не буду. Сохраню силы, чтобы крепко обнять Камилу, когда мы увидимся.

P. S. Камила, я хочу, чтобы ты просто улыбалась», — написала Медведева в Telegram-канале.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.

25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что CAS устроил показательную порку России из-за дела Валиевой.