Банька назвал дисквалификацию Валиевой победой чистого спорта

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Это решение означает победу WADA, чистого спорта и спортсменов во всём мире. Любой, кто накачивает детей допингом, должен сидеть в тюрьме. Мы призываем правительства рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за предоставление несовершеннолетним препаратов, повышающих работоспособность», — написал Банька в соцсетях.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.

25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что CAS устроил показательную порку России из-за дела Валиевой.