Банька назвал дисквалификацию Валиевой победой чистого спорта
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«Это решение означает победу WADA, чистого спорта и спортсменов во всём мире. Любой, кто накачивает детей допингом, должен сидеть в тюрьме. Мы призываем правительства рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за предоставление несовершеннолетним препаратов, повышающих работоспособность», — написал Банька в соцсетях.
29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.
25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.
Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.
Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что CAS устроил показательную порку России из-за дела Валиевой.