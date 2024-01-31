Гимнастка Радукан, волейболистка Кайшета, легкоатлетки Кокс и Джонс: примеры в защиту командного золота фигуристов

Международный союз конькобежцев принял решение лишить сборную России золотых медалей командного турнира пекинских Игр. ОКР намерен оспорить этот вердикт в Спортивном арбитражном суде, основываясь в том числе на прецедентах, когда нарушение антидопинговых правил со стороны одного атлета не влекло за собой наказания всей команды. Таких в истории спорта было несколько. RT изучил самые громкие из них.

Наиболее близким случаем к делу Камилы Валиевой можно назвать произошедшее с гимнасткой Андреа Радукан на Олимпиаде в Сиднее. На Играх 2000 года сборная Румынии с 16-летней спортсменкой в составе завоевала золото в командном многоборье. Это произошло 19 сентября. Два дня спустя Радукан выступала в личном многоборье, где уверенно победила, а 24 сентября во время финалов в отдельных видах пополнила свою копилку ещё и серебряной медалью в опорном прыжке.

Всего через день после окончания соревнований Международный олимпийский комитет обнародовал результаты допинг-пробы юной румынской звезды. Одна из них — взятая 22 сентября после личного триумфа в многоборье — показала наличие запрещённого стимулятора псевдоэфедрина. Следующий её тест оказался чистым, а после командных соревнований на допинг-контроль Радукан не вызывали.

Также по теме «Уже начали подготовку необходимых документов»: ОКР оспорит решение ISU лишить российских фигуристов золота ОИ в команде Международный союз конькобежцев принял решение аннулировать все результаты Камилы Валиевой с 25 декабря 2021 года, в том числе на...

Румынская сборная была сначала шокирована, а затем, разобравшись, объяснила произошедшее врачебной ошибкой. Утверждалось, что накануне многоборья у Андреа повысилась температура и появились признаки простуды. Девушка обратилась к доктору команды Иоахиму Оана, который дал ей таблетку «Нурофена», и ещё одну — непосредственно перед выходом на помост на следующий день. По словам самой гимнастки, от лекарства она не почувствовала никаких преимуществ — напротив, у неё началось головокружение и выступать на соревнованиях стало только сложнее. Однако факт оставался фактом — запрещённое вещество было обнаружено.

Впрочем, никаких многомесячных расследований не последовало. Спортивный арбитражный суд рассмотрел дело Радукан тут же, 28 сентября 2000 года, и вынес решение сохранить и ей самой, и всей румынской сборной золото командного многоборья, сочтя, что в этом состязании Андреа была «чистой», так как не доказано иного (напомним, что пекинские пробы Валиевой не показали никаких запрещённых препаратов). Интересно, что второе место в соревнованиях заняла тогда сборная России, которая в случае дисквалификации Радукан могла бы получить золото.

Также юной гимнастке оставили серебряную медаль, а лишили её лишь золота личного многоборья, после которого и был сдан позитивный тест. Спортсменке не вынесли даже предупреждения за нарушение антидопинговых правил, а вот доктор был дисквалифицирован на два олимпийских цикла.

В 2015 году Радукан встречалась с нынешним президентом МОК Томасом Бахом и даже просила вернуть ей награду, но, конечно, это было уже невозможно сделать, хотя функционер и постарался подбодрить гимнастку.

«Я очень сочувствую Андреа, так как ей приходится расплачиваться за ошибку врача команды. Тем более, это произошло, когда ей было всего 16 лет, а в этом возрасте спортсмен абсолютно доверяет своей медицинской команде», — заявил тогда Бах. Валиевой во время чемпионата России-2022 и Олимпийских игр в Пекине было лишь 15, однако никакого сочувствия, даже формального, со стороны чиновников МОК она сейчас, увы, не получает.

Довольно показательным вышел широко нашумевший эпизод с участием бегуньи Мэрион Джонс. Американская звезда, как известно, в 2008 году призналась в использовании гормона роста накануне Олимпиады-2000, и даже угодила в тюрьму за лжесвидетельствование при расследовании её дела. По завершении разбирательств семь её товарищей по эстафетам лишились медалей Сиднея, но затем сумели отстоять свои интересы в спортивном арбитраже. Судьи восстановили их статус и объяснили своё решение тем, что в правилах международной федерации тех лет не было пункта о наказании всей команды при обнаружении «запрещёнки» у одного из них.

Похожая ситуация сложилась и после аналогичного признания Кристал Кокс, которая стала олимпийской чемпионкой Афин в составе эстафеты 4 х 400 м. Чемпионка США в беге на 200 м в помещении выступала только в предварительных забегах, но, тем не менее, получила золото Игр. А в 2010-м созналась в употреблении стероидов в период с 2001 по 2004 год. На основании этого заявления все результаты спортсменки были аннулированы, а ей вынесена дисквалификация на четыре года. Тогда же Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) начала расследование с целью лишить сборную США золотых медалей Игр-2004 в соответствии с действовавшими на тот момент правилами.

Однако три года спустя в МОК заявили, что санкции применены лишь к самой Кокс, а все остальные члены команды сохранят свой титул олимпийских чемпионок. В организации сослались на право IAAF интерпретировать собственные правила и изменять результаты соревнований в соответствующих случаях. Также представитель международного комитета отметил, что срок давности по этому делу уже истёк. Нельзя не отметить, что в случае дисквалификации команды США золото досталось бы сборной России.

Особняком в допинговых делах стоят командные виды спорта, где весь коллектив может быть наказан лишь в тех случаях, когда в применении веществ из «чёрного списка» WADA уличены два и более спортсмена. Если исходить из решения ISU о перераспределении медалей пекинского командника, там не считают, что этот пункт кодекса WADA применим в данном случае, однако отсутствие конкретных формулировок в регламенте соревнований вполне можно использовать как юридическую лазейку для отстаивания своих интересов.

А один из примеров действия этой нормы довольно свеж. На Играх в Токио женская сборная России по волейболу в четвертьфинале проиграла бразильянкам, а впоследствии одна из соперниц, Тандара Кайшета, была отстранена от участия в турнире из-за допинга. Положительный результат на остарин дала её проба, сданная за две недели до вылета в Японию. Спортсменка успела за это время провести все игры группового этапа, а также четвертьфинал, но, как только о позитивном тесте стало известно, её тут же выслали из Токио обратно в Бразилию. В полуфинале она уже не выступала, а впоследствии получила четыре года дисквалификации. Однако никаких санкций к команде Бразилии применено не было, в том числе не шло речи и о пересмотре её результатов в прошедших матчах.

Известна и история Дмитрия Мусэрского, который сдал положительную пробу на метилгексанамин после одной из игр чемпионата России в 2013 году. Тогда волейболист играл за «Белогорье». Известно об этом стало только почти восемь лет спустя после перепроверки проб, связанной с печально известным докладом Ричарда Макларена. Сам спортсмен получил девять месяцев дисквалификации ретроспективно, с 5 апреля 2021-го по 4 января 2022 года, но белгородский клуб также не привлекался к какой бы то ни было ответственности.