Американский журналист: Валиевой стоит посочувствовать, а её команда должна попасть под расследование

Американский журналист Филипп Херш прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«В суматохе я не упомянул один важный момент: Камила Валиева, которой на момент случившегося было 15 лет, заслуживает сочувствия, если только, как это ни маловероятно, она не знала о том, что ей дают запрещённое вещество. Её команда должна попасть под расследование», — написал Херш на своей странице в социальных сетях.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации 17-летней фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Напомним, что 25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми стали США, третьей — Япония.

Ранее спортивный комментатор Иоланда Чен обвинила команду Валиевой в дисквалификации за допинг.