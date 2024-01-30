Карпов назвал CAS «ошибкой Самаранча» после дисквалификации Валиевой

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Считаю, что CAS — это ошибка Самаранча. Это не суд, а посмешище. Коллегия состоит из судей, аккредитованных МОК и имеющих к нему прямое отношение», — приводит слова Карпова ТАСС.

По его мнению, есть большая вероятность того, что CAS выносит те решения, которые ему приказывают.

«Я это проходил, когда судился с Илюмжиновым, и хорошо всё изучил. Видимо, были враги, которые хотели отстранить Камилу. Понятно, что Валиева — уникальная и талантливая фигуристка, и всем ясно, что она чистая», — сказал он.

Срок дисквалификации 17-летней фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

CAS был основан в 1984 году по инициативе бывшего главы Международного олимпийского комитета (МОК) Хуана Антонио Самаранча.

Ранее спортивный комментатор Иоланда Чен обвинила команду Валиевой в дисквалификации за допинг.