RT в Telegram
Подпишись

Карпов назвал CAS «ошибкой Самаранча» после дисквалификации Валиевой

Короткая ссылка
12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Карпов назвал CAS «ошибкой Самаранча» после дисквалификации Валиевой
  • РИА Новости

«Считаю, что CAS — это ошибка Самаранча. Это не суд, а посмешище. Коллегия состоит из судей, аккредитованных МОК и имеющих к нему прямое отношение», — приводит слова Карпова ТАСС.

По его мнению, есть большая вероятность того, что CAS выносит те решения, которые ему приказывают.

«Я это проходил, когда судился с Илюмжиновым, и хорошо всё изучил. Видимо, были враги, которые хотели отстранить Камилу. Понятно, что Валиева — уникальная и талантливая фигуристка, и всем ясно, что она чистая», — сказал он.

Срок дисквалификации 17-летней фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

CAS был основан в 1984 году по инициативе бывшего главы Международного олимпийского комитета (МОК) Хуана Антонио Самаранча.

Ранее спортивный комментатор Иоланда Чен обвинила команду Валиевой в дисквалификации за допинг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить