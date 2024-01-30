Уайлд: Валиевой не повезло, что вокруг неё оказалось столько плохих людей

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«В тренерском штабе Федерации фигурного катания России очень много людей, и это их ошибка тоже. Я бы не стал приписывать ей всё, что произошло, на самом деле. Я не думаю, что она пыталась сделать что-то неправильное. Ей не повезло, что вокруг неё оказалось столько плохих людей», — цитирует Уайлда РИА Новости.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми стали США, третьей — Япония.

Ранее сообщалось, что ISU лишил российских фигуристов золота командного турнира на ОИ-2022 в Пекине.