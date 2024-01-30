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Уайлд: Валиевой не повезло, что вокруг неё оказалось столько плохих людей

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Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву.
Уайлд: Валиевой не повезло, что вокруг неё оказалось столько плохих людей
  • РИА Новости

«В тренерском штабе Федерации фигурного катания России очень много людей, и это их ошибка тоже. Я бы не стал приписывать ей всё, что произошло, на самом деле. Я не думаю, что она пыталась сделать что-то неправильное. Ей не повезло, что вокруг неё оказалось столько плохих людей», — цитирует Уайлда РИА Новости.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми стали США, третьей — Япония.

Ранее сообщалось, что ISU лишил российских фигуристов золота командного турнира на ОИ-2022 в Пекине.

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