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Путин: чиновники WADA делают всё, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает

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Президент России Владимир Путин высказался о работе чиновников Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Путин: чиновники WADA делают всё, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает
  • РИА Новости

«В WADA у чиновников скоро кончается срок работы, и они сейчас делают всё, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает», — сказал Путин.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации 17-летней фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что WADA удалённо контролировало расследование РУСАДА по делу Валиевой.

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