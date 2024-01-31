Путин: чиновники WADA делают всё, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает

Президент России Владимир Путин высказался о работе чиновников Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«В WADA у чиновников скоро кончается срок работы, и они сейчас делают всё, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает», — сказал Путин.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации 17-летней фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что WADA удалённо контролировало расследование РУСАДА по делу Валиевой.