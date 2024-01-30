WADA удалённо контролировало расследование РУСАДА по делу Валиевой

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что организация продолжит изучать роль команды фигуристки Камилы Валиевой в деле о нарушении антидопинговых правил.

«В этом деле есть два этапа. На первом этапе независимый отдел разведки и расследований WADA должен был наблюдать и контролировать расследование РУСАДА по вопросу, какую роль, если таковая имелась, в этом деле сыграл вспомогательный персонал спортсмена. Эта задача усложнялась тем, что отдел разведки и расследований WADA не смог приехать в Россию и поэтому осуществлял надзор дистанционно», — говорится в заявлении.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

30 января ISU лишил российских фигуристов золота командного турнира на ОИ-2022 в Пекине. Спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Вторая — Япония. Сборная Канады на олимпийском командном турнире стала четвёртой.

Позже стало известно, что ОКР обжалует решение ISU лишить российских фигуристов золота ОИ в Пекине.

Ранее в США после дисквалификации Валиевой заявили, что победил чистый спорт.