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Дайнеко — об уходах подопечных: казалось настолько несправедливым, что я как бы ждала возмездия

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Тренер по фигурному катанию Вероника Дайнеко высказалась об уходах подопечных.
Дайнеко — об уходах подопечных: казалось настолько несправедливым, что я как бы ждала возмездия
  • Gettyimages.ru

«Помню, когда от меня к другим тренерам уходили какие-то спортсмены, первое время до нервного срыва было себя жалко. И очень обидно. Мне это казалось настолько несправедливым, что я постоянно как бы ждала возмездия. Только потом начала понимать: каждый такой уход означает, что ты сам не выдержал конкуренции. Не предусмотрел, не доделал, не допыхтел.

Идут всегда туда, где лучше. Где дают больше знаний, больше стабильности, больше того же ресурса, наконец. Если кто-то смог всё это обеспечить, а ты — нет, значит, не слишком хорошо сделал свою работу», — сказала Дайнеко RT.

Полностью интервью Дайнеко читайте на сайте RT.

Ранее Дайнеко заявила, что Тамара Москвина кропотливо создаёт вокруг себя «гнездо» и воспитывает «птенцов».

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