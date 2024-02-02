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Дайнеко: Москвина кропотливо создаёт вокруг себя «гнездо» и воспитывает «птенцов»

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Тренер по фигурному катанию Вероника Дайнеко заявила, что Тамара Москвина кропотливо создаёт вокруг себя «гнездо» и воспитывает «птенцов».
Дайнеко: Москвина кропотливо создаёт вокруг себя «гнездо» и воспитывает «птенцов»
  • РИА Новости

«Москвина всегда казалась более суровым начальником? Здесь всё очень относительно. Все ведь ждут от начальников разного. Кому-то важно, чтобы в его работу не вмешивались, кому-то — наоборот. Просто Мишин никогда не был моим начальником в привычном понимании этого слова. Думаю, ему просто было не до меня, скажем так. Хватало других забот.

Москвина же, как истинная женщина, очень кропотливо создаёт вокруг себя «гнездо», воспитывает «птенцов», следит, чтобы все они были под присмотром. Может похвалить, может отругать, помогает решать какие-то вопросы, не связанные с тренировками и соревнованиями», — сказала Дайнеко RT.

Полностью интервью Дайнеко читайте на сайте RT.

Ранее Дайнеко рассказала, что сразу хотела заняться тренерской деятельностью.

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