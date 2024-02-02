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Дайнеко: я действительно мысленно увольняю себя после каждого неудачного старта

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Тренер по фигурному катанию Вероника Дайнеко рассказала, что сразу хотела заняться тренерской деятельностью.
Дайнеко: я действительно мысленно увольняю себя после каждого неудачного старта
  • РИА Новости

«Даже сочинение писала на эту тему. Мне казалось, что тренировать гораздо легче, чем быть спортсменом. Если бы знала, каково это на самом деле, наверное, не захотела бы.

Случается сильно разочаровываться в профессии? Это не разочарование, нет. Но я действительно мысленно увольняю себя после каждого неудачного старта, притом что прекрасно понимаю: надо просто перетерпеть. Возможно, просто устала ждать результата. Хочется ведь, чтобы всё получалось в два, в три, в четыре раза быстрее», — сказала Дайнеко RT.

Полностью интервью Дайнеко читайте на сайте RT.

Ранее Дайнеко заявила, что ей кажется, что музыка не позволяет её ученику Петру Гуменнику сойти с ума от математики.

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