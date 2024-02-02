Дайнеко: порой кажется, что музыка не позволяет Гуменнику сойти с ума от математики

Тренер по фигурному катанию Вероника Дайнеко заявила, что ей кажется, что музыка не позволяет её ученику Петру Гуменнику сойти с ума от математики.

«Мне порой кажется, что музыка не позволяет Пете сойти с ума от математики. И наоборот. Он фанат учёбы. Понимает, что сейчас закладывает собственное будущее, и старается выучивать всё досконально. Очень доверяет точным цифрам. И спорт воспринимает точно так же. Ему постоянно приходится всё объяснять сквозь призму биомеханики. Есть целый сайт, где он разбирает все свои прыжки. Уголки выхода, радиусы дуг…» — сказала Дайнеко RT.

Полностью интервью Дайнеко читайте на сайте RT.

Ранее Дайнеко рассказала, когда с Петром Гуменником было сложнее работать — в детстве или сейчас.