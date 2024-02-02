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Дайнеко: Гуменник всегда был сложно-независимым

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Тренер по фигурному катанию Вероника Дайнеко рассказала, когда с Петром Гуменником было сложнее работать — в детстве или сейчас.
Дайнеко: Гуменник всегда был сложно-независимым
  • РИА Новости

«Он всегда был сложно-независимым. Сейчас стало проще, потому что вырос и начал разговаривать. До этого как-то больше был сам по себе. Из-за этого я однажды даже не выдержала, сказала маме: «Больше не могу, сил моих нет с ним работать». Она мне: «Вероника Анатольевна, успокойтесь, всё пройдёт, обещаю», — сказала Дайнеко RT.

Полностью интервью Дайнеко читайте на сайте RT.

Ранее Дайнеко ответила на вопрос о том, как Гуменник справляется с программой «Дориан Грей».

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