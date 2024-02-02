Дайнеко: родители Гуменника дали понять, что не одобряют идею рок-оперы Jesus Christ Superstar

Тренер по фигурному катанию Вероника Дайнеко ответила на вопрос о том, как её ученик Пётр Гуменник справляется с программой «Дориан Грей».

«Эта программа очень сильно совпала с внутренним состоянием Пети, которое иногда бывает очень противоречивым. С одной стороны, он из православной семьи, где во главе угла стоят именно православные принципы: порядочность, доброта, соблюдение определённых заповедей. Соответственно, в сознании закладывается: не делай гадости другим — прилетит. При этом все три сына в семье не просто очень хорошо воспитаны, но развиты во всех направлениях. Музыка, математика, спорт, причём музыка самая разнообразная, без каких бы то ни было ограничений.

Единственный раз был случай, когда мы думали взять для одной из программ Пети мелодию из рок-оперы Jesus Christ Superstar, но родители сразу дали понять, что не одобряют эту идею. Что есть грань, которую не следует перешагивать», — сказала Дайнеко RT.

Полностью интервью Дайнеко читайте на сайте RT.

Ранее сообщалось, что Гуменник считает, что 300 баллов за сумму программ для него не предел.