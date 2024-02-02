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Сторона Валиевой сменила адвокатов перед началом разбирательства в CAS

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Адвокат BGP Litigation Максим Кузьмин сообщил, что представители юридической фирмы не защищали интересы фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Сторона Валиевой сменила адвокатов перед началом разбирательства в CAS
  • РИА Новости

«Мы представляли интересы Валиевой на этапе разбирательства в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, а не в рамках рассмотрения дела в CAS», — цитирует юриста ТАСС.

Он напомнил, что по итогам рассмотрения дела было принято решение об отсутствии вины Валиевой и неприменении к ней каких-либо санкций.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.

В СМИ сообщалось, что в пробе Валиевой нашли разрешённый препарат с анаболическим эффектом, а также L-карнитин и гипоксен.

Ранее Валиева поблагодарила болельщиков за поддержку после решения CAS.



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