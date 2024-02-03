Дикиджи покинул отделение полиции после нападения в метро

Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Владислав Дикиджи поблагодарил за поддержку своих поклонников после нападения в метро.

«Всё, забрал меня папа из отделения полиции. Очень устал, много времени я там провёл. День у меня был насыщенный, вечер тоже. На данный момент сказать по этой ситуации я ничего не могу, но потом обязательно поделюсь. Я цел, здоров, всё хорошо. Спасибо вам всем за поддержку», — сказал Дикиджи на видео в Telegram-канале.

2 февраля 19-летний Дикиджи в соцсетях сообщил, что неизвестный едва не зарезал его в метро. По данным полиции, инцидент произошёл около 19:30 мск. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что полиция ищет напавшего на Дикиджи в петербургском метро.





