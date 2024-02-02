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Полиция ищет напавшего на фигуриста Дикиджи в петербургском метро

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В региональном главке МВД РФ сообщили, что полиция приступила к оперативно-разыскным действиям после нападения в Санкт-Петербурге на серебряного призёра чемпионата России по фигурному катанию Владислава Дикиджи.

Правоохранители ищут мужчину, ударившего пассажира в вагоне метро и потребовавшего, угрожая ножом, уступить ему место, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

2 февраля Дикиджи в соцсетях сообщил, что неизвестный едва не зарезал его в метро. Фигурист собирается писать заявление по факту нападения. По данным полиции инцидент произошёл около 19:30 мск.

Ранее тренер Дикиджи рассказал подробности нападения на фигуриста в метро.

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